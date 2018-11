Viorica Dăncilă, ieșire publică la ceas de seară: Premierul dă vina pe președinte pentru propunerea Finlandei de a prelua președinția Consiliului UE

Premierul României susține că România este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului UE, menționând că oferta Finlandei de a prelua conducerea în locul României este rezultatul afirmatiilor președintelui Klaus Iohannis.

"Este de asteptat ca in urma afirmatiilor facute de domnul președinte Iohannis sa avem efecte de genul acesta. Cu siguranta România e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Guvernul României e pregatit si acest lucru e stiut chiar de domnul presedinte Iohannis, avem un comitet interministerial la care au participat reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale. Am avut chiar si o intalnire cu domnul Iohannis pentru a explica stadiul. Chiar secretarul general al CE a spus ca România e pregatita. (..) Am vazut ca si Finlanda a inteles ca Romania e pregatita si putem face fata cu succes", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.