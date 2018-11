Viorica Dăncilă îi dă replica lui Iohannis: 'Este un caz fără precedent. Să se abţină de la astfel de declaraţii' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă îi dă o replică dură preşedintelui Klaus Iohannis după ce acesta a afirmat că România nu este pregătită să preia preşedinţia semestrială a Consiliului UE.

"Vreau să vă asigur că România se află în grafic pentru preluareaa preşedinţiei Consiliului UE şi cred că orice declaraţie care audce o umbră de îndoială asupra acestui lucru nu poate face decât rău României. Am norminalizat o persoană cu experinţă care va fi sprijinită de mulţi experţi din cadrul MAE şi care poate conduce la o preşedinţie de succes a României. Am văzut ieri declaraţii referitoare la faptul că acest guvern nu este pregătit. În calitate de prim-ministru vă asigur că România este pregătită, că suntem în grafic. Cred că este un caz fără precedent într-un stat membru al UE şi cer tuturor forţelor politice, inclusiv preşedintelui Klaus Iohannis să se abţină de la astfel de declaraţii pentru că România are nevoie de consens, de unitate, de politicieni care să se gândească la ţară şi mai puţin la interesele personale", a declarat Dăncilă.

