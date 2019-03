Viorica Dăncilă, întâlnire cu ambasadorul SUA la Uniunea Europeană: ce au discutat cei doi

Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, la Bruxelles, cu ambasadorul SUA la Uniunea Europeană, Gordon Sondaland. Conform unui anunț făcut pe Twitter de oficialul american, el și Dăncilă au discutat despre relațiile bilaterale dintre România și SUA.

Citește și: SURSE - Liviu Dragnea i-a pregătit întrebarea DECISIVĂ lui Tudorel Toader: când se decide soarta ministrului Justiției

Ambasadorul SUA la Uniunea Europeană și-a exprimat credința că se pot întări relațiile bune pe care SUA și România le au în prezent.

Great to spend a wonderful dinner with my friends Amb @Odobes1Luminita & PM @VDancila_PM. Discussed close ties between the