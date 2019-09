Viorica Dăncilă le aruncă în fața criticilor datele Eurostat: Domeniile care au adus cei mai mulți bani la buget

Comerţul, transporturile, hotelurile şi restaurantele, construcţiile, domeniul IT&C, activităţile profesionale şi ştiinţifice au reprezentat motorul creşterii economice şi beneficiază de politicile Guvernului de stimulare a mediului de afaceri, a afirmat premierul Viorica Dăncilă la Palatul Victoria, la ceremonia de înmânare a şapte acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat 807/2014, pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

"Institutul Naţional de Statistică şi Eurostat au confirmat creşterea reală a PIB de 4,7% în primul semestru al acestui an, în condiţiile în care avansul economic de la un trimestru la altul continuă să fie ridicat. România a înregistrat în al doilea trimestru al anului 2019 o creştere economică de 4,6%, a doua cea mai mare din UE. (...) Avansul economic a continuat să fie şi în primul semestru al acestui an unul sustenabil şi s-a bazat pe următoarele activităţi economice: comerţ, transport, hoteluri şi restaurante, construcţii, informaţii şi comunicaţii, activităţi profesionale şi ştiinţifice. Aceste sectoare reprezintă motorul creşterii economice şi beneficiază de politicile Guvernului de stimulare a mediului de afaceri, între care aş menţiona scutirea de la plata impozitului pe venit pentru programatorii din IT, facilităţile pentru constructori, acordarea voucherelor de vacanţă", a spus Dăncilă la Palatul Victoria, la ceremonia de înmânare a şapte acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat 807/2014, pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie.

Ea a adăugat că Guvernul va sprijini, prin această schemă de ajutor de stat, investiţii în domenii cu impact major: producţia bunurilor de larg consum nealimentare, industria constructoare de maşini şi utilaje, industria auto, industria alimentară.

"Doar prin această schemă de ajutor de stat, Guvernul României susţine 35 de proiecte de investiţii cu o valoare totală de peste 3,5 miliarde de lei, care generează aproximativ 5.300 de noi locuri de muncă", a afirmat premierul.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a precizat că cele şapte noi acorduri de finanţare însumează peste 620 de milioane de lei, iar Guvernul are alocaţi în bugetul pe acest an peste 1,6 miliarde de lei pentru a genera şi alte scheme de ajutor de stat.