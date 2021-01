Viorica Dăncilă: Paul Stănescu a trădat din prima clipă, imediat după arestarea lui Liviu Dragnea

Fostul președinte PSD, Viorica Dăncilă, a declarat joi, la Antena 3, că secretarul general PSD, Paul Stănescu, a „trădat din prima clipă” după condamnarea lui Liviu Dragnea și i-a cerut demisia din funcția de premier.

„Paul Stanescu a tradat din prima clipa. Am sa dau cateva exemple. Imediat dupa arestarea lui Dragnea, a venit la mine in birou si mi-a spus ca trebuie sa imi dau demisia. Eram premier. Demisia din functia de premier. Am intrebat de ce. Nu mi-a dat nicio explicatie. Deci eu am considerat si consider ca Paul Stanescu avea de fapt alta tinta si alte obiective, avea ca obiectiv tinte personale, preluarea partidului. I-am explicat ca nu pot face acest lucru. I-am explicat ca am responsabilitate si fata de partid si fata de tara”, a spus Viorica Dăncilă.

Despre alegerile prezidentiale, ea a acuzat: `Partidul nu a luptat pentru candidat in mai multe judete, era un plan dinainte, Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Dragos Benea, Marian Oprisan, oameni care au venit la mine imediat dupa ce a trecut motiunea de cenzura si mi-au cerut sa-mi dau demisia din functia de presedinte PSD pentru ca acel grup sa conduca partidul'.

Dăncilă a adăugat că Paul Stănescu i-a spus că trebuia ca Dan Barna să ajungă în turul II la prezidențiale.