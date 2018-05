Viorica Dăncilă pune TUNURILE pe Klaus Iohannis: 'Ce să fac, să fac un pas în spate? Mi-a cerut de 4 ori demisia, lucrurile se leagă' - VIDEO

Viorica Dăncilă a lansat un atac direct la adresa președintelui Klaus Iohannis. Îi transmite că orice s-ar întâmpla nu va demisiona și îl acuză că are legătură cu plângerea penală pe care Ludovic Orban i-a făcut-o.

”Consider că este un act deplasat să faci plângere penală pentru înaltă trădare premierului României. Sunt convinsă că justiţia va găsi ridicolă această plângere, care este complet ruptă de realitate. Sunt, însă, îngrijorată că un politician român, liderul celui mai important partid de opoziţie din România, a găsit nimerit să alăture înalta trădare de un act diplomatic prietenos cu statul Israel. Acest lucru mă îngrijorează. Legat de demisie, exclus.

Citește și: Starbucks modifică politicile comerciale: Ce trebuie să știe toți clienții

Sunt susţinută de coaliţia majoritară, este exclus ca să îmi dau demisia. Dimpotrivă, ştiţi cum se spune în România, ceea ce nu te ucide, te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea până în 2020. Legat de aceste plângeri penale, am văzut că şi astăzi au apărut în presă alte plângeri, văd că s-a instituit instituţia denunţătorilor, văd că este bătaie pentru a se înscrie în această instituţie. Eu cred că deja la un moment dat acest lucru nu ne face cinste şi nu le face cinste celor care au un astfel de comortament. Pe mine nu mă interesează acest lucru, mă interesează să vin şi să pun în aplicare acest program de guvernare şi îl voi îndeplini până la capăt. Asta aşteaptă românii de la noi. Nu ceartă, nu scandal, nu denigrare, nu cuvinte urâte. Cum suport să fiu ciuca bătăilor? Cum suport? Nu este uşor. Faceţi un exerciţiu de imagine si vă puneti un pic în locul meu şi vezi atâtea jigniri, atâta ură şi atâtea lucruri urâte. Dar ce să fac, să fac un pas înapoi? Am o responsabilitate faţă de România şi faţă de români.Ce sâmbure de adevăr să existe când prim-ministrul României este acuzat de înaltă trădare?. Am fost nouă ani europarlamentar, mi-am slujit ţara în acestă calitate şi îmi voi sluji tara şi în calitatea de premier.”, a spus Dăncilă.

Citește și: Liberalii amenință cu o nouă plângere penală: ”Ajunge…! Este clar că pe hoţi doar cătuşele îi sperie…”

Întrebată dacă există presiuni asupra sa pentru a rămâne în funcţie, în pofida faptului că nu ar dori acest lucru, Viorica Dăncilă a negat: "Categoric nu. Văd că zvonistica funcționează. Dacă aş fi vrut asta, aş fi cerut acest lucru. Dar am reiterat că sunt un om puternic şi îmi voi duce la capăt mandatul până în 2020.

Sunt multe lucruri care merg în acelaşi sens. Preşedintele îmi cere demisia de patru ori, apoi apare o plângere pentru înaltă trădare, lucrurile se leagă Eu nu vreau să fac acuzații, doar spun ceea ce este evident.”, a spus, la Bacău, Viorica Dăncilă.

Citește și: Dragnea dă din casă: Ce vrea să facă Executivul cu Pilonul II de pensii .