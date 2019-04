Viorica Dăncilă răspunde la acuzațiile lui Klaus Iohannis: 'Contribuim la creșterea încrederii populației în viitorul proiectului european' - VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, Palatul Victoria, bilanţul rezultatelor obţinute de preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene în primele 100 de zile de mandat. Premierul a lăudat reușitele României, dar i-a răspuns, fără să vrea și lui Klaus Iohannis, care declarase, chiar înainte cu câteva minute, la lansarea cărţii sale „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”, că politicienii dau vina pe UE pentru nerealizările naţionale, spunând că avem şi noi un astfel de guvern şi un astfel de partid majoritar, care este declarat antieuropean, ca şi cum problemele noastre r fi fost create la Bruxelles, nu aici. Şeful statului a precizat însă că se întâmplă similar şi în alte părţi.

”Rezultatele muncii noastre contribuie la creșterea încrederii populației în viitorul proiectului european. În fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul României a dovedit eficienţă, determinare şi capacitatea de a găsi soluţii bune pentru cetăţenii europeni. Miniştrii PSD - ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amânate din mandatele preşedinţiilor precedente, le-au negociat şi le-au adus la stadiul de finalizare. Am dovedit că avem forţa şi priceperea să deblocăm discuţii cu privire la problematici importante pentru viitorul european şi să le punem o amprentă practică. Am dovedit, totodată, alături de Reprezentanţa Permanentă şi de experţii din ministere, că avem o echipă puternică, o echipă responsabilă. Am convingerea că după acest mandat de şase luni se va vorbi mai mult despre România ca despre o ţară cu voce puternică şi respectată în Europa. Îmi este confirmat acest lucru la toate întâlnirile cu oficialii europeni care ne felicită pentru reuşitele mandatului preşedinţiei rotative.”, a precizat Dăncilă.

”Constatăm un fenomen care nu ar trebui să existe, dar el există şi se datorează politicienilor. Foarte mulţi politicieni, până şi dintre cei pro-europeni, când discută în formate europene, la Bruxelles - e un fenomen general, nu suntem campioni nici măcar aici, sunt foarte entuziaşti, discută, rezolvă probleme, au o abordare pro europeană. Pe urmă, se duc acasă în campanie electorală şi, ce să vezi , încep să dea vina pe UE pentru toate nereuşitele de acasă. Foarte simplu! Avem şi noi un astfel de guvern şi un astfel de partid majoritar, care este declarat antieuropean, nemulţumit de ce se întâmplă la Bruxelles, cum suntem trataţi, ca ş cum problemele nostre ar fi fost create la Bruxelles, nu aici", a declarat preşedintele.

El a explicat că similar se întâmplă şi în alte părţi, unde politicenii dau vina pe UE pentru nereuşitele naţionale şi aşa, încet, încet, apre un euroscepticism care se răspândeşte.

“Euroscepticismul a existat de la bun început în Uniunea Europeană, însă relativ puţini au fost la început eurosceptici”, a spus Iohannis.

Referitor la înfiinţarea Uniunii Europene, Klaus Iohannis a amintit de ce a fost înfiinţată: “Este o creaţie unică, cum nu a mai existat în lume: obiectivele au fost să nu mai fie războaie şi să ajungem la bunăstare”.

Preşedintele a găsit justificare la accentuarea euroscepticismului: “Veştile bune nu prea aduc public, ci cele negative fac audienţă. Şi atunci, s-a vorbit foarte puţin despre reuşitele Uniunii, în schimb se apasă pedala acolo unde lucrurile merg prost. S-a discutat enorm despre Brexit. Dacă s-ar fi discutat 1%, 2% despre reuşitele Uniunii cât se discută despre nereuşite, atunci lucrurile ar fi fost echilibrate”.