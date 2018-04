Viorica Dăncilă recunoaşte că iniţial nu i-a răspuns lui Iohannis: 'Pe urmă am sunat şi am discutat cu dumnealui'

Premierul Viorica Dăncilă confirmă informaţia publicată de STIRIPESURSE.RO: nu i-a răspuns preşedintelui Iohannis la telefon, pentru că se afla la Piteşti la un eveniment. Ulterior, aceasta l-ar fi sunat pe Iohannis.

"Iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Pe urmă am sunat şi am discutat cu dumenalui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate", a declarat Dăncilă.

"Vă asigur că avem responsabilitate, avem discernământ și vom discuta cu toate instituțiile", a mai precizat Dăncilă. Premierul a explicat că MAE și-a asumat redatarea şi caracterul secret al memorandumului. "Nu pot să vă spun ce conține acest memorandum. Acest memorandum există. Vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte", a adăugat premierul.

Klaus Iohannis a sunase de dimineaţă pe Dăncilă pentru a discuta despre memorandumul adoptat de Guvernul, pe tema mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.