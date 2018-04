Viorica Dăncilă știe momentul DEMISIEI: 'În momentul în care...'

Chiar dacă președintele Klaus Iohannis o vrea plecată de la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă spune că nu are de gând să demisioneze. Dar, o va face dacă va dezamăgi și nu va putea aplica ceea ce e în programul de guvernare. A spus-o într-un interviu la România TV, acordat lui Victor Ciutacu.

”Victor CIUTACU: Aţi avut vreun moment de când sunteţi aici la Palatul Victoria să ajungeţi acasă să ziceţi „Băi,îmi bag picioarele. Las pe altul să fie alţii mai deştepţi decât mine”.

Viorica DĂNCILĂ: Nu. Nu, pentru că atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să-l duc la capăt şi tot ceea ce am promis să devină realitate. Şi atunci, de fiecare dată mă gândesc la ceea ce am promis şi la faptul că nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, acest lucru cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamăgesc. De fiecare dată mă gândesc că trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi şi mă uit spre viitor şi înspre ceea ce trebuie să fac.

Victor CIUTACU: Aveţi ambiţie, aveţi nervii tari, doamnă.

Viorica DĂNCILĂ: Aşa şi trebuie, domnule Ciutacu.

Victor CIUTACU: Eu vă mulţumesc mult pentru că ne-aţi oferit interviul ăsta. Ce să vă zic..succes şi căpoşenie, că asta văd că o aveţi şi după părerea mea e necesară.

Viorica DĂNCILĂ : Domnule Ciutacu, sunt un om puternic, chiar dacă mulţi au spus că sunt femeie, sunt un om puternic. Un om hotărît şi care vrea să facă lucruri bune şi voi face acest lucru.”, a fost schimbul dintre cei doi.

