Viorica Dăncilă vorbește despre creșterea pensiilor, de la 1 iulie: Legea care va schimba toate pensiile din România e aproape gata

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, că rămâne "bătut în cuie" că de la 1 iulie punctul de pensie va creşte de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minimă va creşte de la 520 de lei la 740 de lei. Ea a susţinut că vrea ca legea pensiilor să aducă echilibru, la fel cum a adus şi legea salarizării.Premierul a afirmat că, aşa cum legea salarizării unitare a creat un echilibru, aşa vrea să aducă şi legea pensiilor.

Dăncilă a spus că la Ministerul Muncii încă sunt discuţii pe marginea legii pensiilor, care există deja, dar mai trebuie făcute calcule.

Citește și: Fuziune colosală! Apare cel mai puternic lanț de supermarketuri de pe această piață

”S-au prevăzut foarte multe colapsuri, dar după cum vedeţi, funcţionăm bine şi avem în vedere creşteri de pensii începând cu 1 iulie anul acesta. Astfel încât vom creşte începând cu 1 iulie punctul de pensie începând de la 1000 la 1100 de lei. Bătut în cuie. Vom creşte pensia minimă de la 520 de lei la 640 de lei, aşa cum am avut o programare a creşterii salariilor, avem şi o programare a creşterii pensiilor. Astfel, în 2019 punctul de pensie va ajunge la 1265 de lei, iar în 2020, punctul de pensie va ajunge la 1775 de lei.

Anul acesta aşa cum ştiţi, avem în programul de guvernare şi Legea pensiilor. Ceea ce pot să spun acum, pentru că nu vreau să mă hazardez, să spun anumite lucruri şi pe urmă să mai modificăm, principiul meu e ca atunci când ieşim cu o lege, acea lege să fie bună şi să nu mai facem pe urmă modificări, este că la muncă egală, să avem o pensie egală. Metodologia de calcul a pensiilor să conţină şi veniturile din sporuri şi acord, deci vom încerca să aducem, aşa cum am adus prin Legea salarizării unitare un echilibru, şi prin Legea pensiilor să aducem un echilibru în sistemul de pensii.

Citește și: Surprinzător! Ce meserie are soțul știristei Andreea Marinescu și ce preocupări neașteptate are acesta

Încă mai sunt discuţii pe baza legii pensiilor, doamna Olguţa Vasilescu, doamna ministru, are deja această lege, dar trebuie să vedem foarte bine, să calculăm foarte bine, astfel încât să avem o Lege a pensiilor care să fie pliată pe realitatea din România şi să aducă un plus pentru pensionari.

În sesiunea parlamentară din toamnă se va dezbate legea aceasta. Eu aşa sper. Este una din promisiunile în programul de guvernare, alături de Legea Educaţiei, Legea Sănătăţii, Legea Manualelor. Avem Legea Pensiilor şi aşa cum v-am spus, eu vreau ca programul de guvernare să fie implementat aşa cum este el, aşa cum avem programat cu date la care să avem fiecare proiect din cadrul programului de guvernare implementat.

Citește și: Totul s-a schimbat după moartea mamei sale: Ce decizie radicală ar fi luat Anamaria Prodan

Vrem să dăm dovadă de foarte mare responsabilitate. Fiecare ministru are o foaie de parcurs, cu obiectivele pe care le are din programul de guvernare. Se urmăreşte fiecare obiectiv din programul de guvernare, încadrarea în data din foaia de parcurs, astfel încât fiecare trebuie să-şi îndeplinească obiectivele de acolo. La sfârşit de an, cele 100 de măsuri din programul de guvernare pe 2018 să fie puse în practică.”, a declarat Viorica Dăncilă.

Citește și: Guvernul modifică DECLARAȚIA 112: Ce noutăți vor fi introduse .