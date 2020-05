Virgil Popescu: 'Am adoptat o Ordonanţă prin care permitem derogare pentru investiţii noi în energie, după 1 iulie'

Producătorii vor putea încheia contracte bilaterale în afara pieţei centralizate, la preţuri negociate, cu respectarea regulilor de concurenţă, pentru energia electrică provenită de la noi capacităţi energetice de producţie, puse în funcţiune după data de 1 iunie 2020, după ce Guvernul a modificat joi Legea energiei electrice şi a gazelor naturale.

La propunerea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), Executivul a adoptat în şedinţa de joi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 prin care se menţin angajamentele asumate faţă de Comisia Europeană de dereglementare a pieţei de energie electrică la 1 ianuarie 2021, necesitatea stimulării investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice, cu impact pozitiv direct asupra economiei şi funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional pe termen mediu şi lung, se arată într-un comunicat al MEEMA remis AGERPRES.

"Astăzi am adoptat o Ordonanţă de Urgenţă foarte importantă, prin care am făcut o serie de modificări la Legea Energiei electrice şi a gazelor naturale pentru a permite ANRE să reglementeze pentru a doua perioadă a anului 2020, de la 1 iulie, pentru a respecta calendarul agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a preţurilor la energie şi gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. A doua parte a modificării are legătură şi cu programul de guvernare liberal, de a stimula investiţiile noi în producţia de energie electrică. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piaţa centralizată (OPCOM) investitorii străini nu puteau să investească în România, cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat astăzi noi articole prin care permitem derogare pentru investiţiile noi, după data de 1 iulie 2020", a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Astfel, art. I. - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: "La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul cuprins: (21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pe piaţa concurenţială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieţei centralizate, la preţuri negociate, cu respectarea regulilor de concurenţă, pentru energia electrică provenită de la noi capacităţi energetice de producţie, puse în funcţiune după data de 1 iunie 2020".

Pentru perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020, obligaţia de a a oferta întreaga putere electrică disponibilă pe piaţa de echilibrare (prevăzută la lit. b1) se aplică producătorilor care exploatează unităţi de producţie dispecerizabile, doar pentru unităţile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplica tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe, acestea putând fi ajustate în funcţie de evoluţia pieţei, fără a putea depăşi nivelul menţionat anterior.

Potrivit MEEMA, la articolul 76, se modifică alineatul (4) care va prevedea că preţurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanţă conform prevederilor art. 28 lit. b1) şi b2) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei urmează să emită reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ.