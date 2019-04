Virtuozul Alexandru Tomescu va concerta la Londra pe 1 şi 3 mai alături de Royal Philharmonic Orchestra

Violonistul Alexandru Tomescu şi Royal Philharmonic Orchestra vor susţine, pe 1 şi 3 mai, două concerte la Londra, sub bagheta dirijorilor Gabriel Bebeşelea şi Chris Petrie, potrivit news.ro.

Primul concert va avea loc sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea pe cunoscuta scenă a Cadogan Hall, iar două zile mai târziu Tomescu şi Royal Philharmonic Orchestra vor concerta la Winchester Cathedral, la pupitru aflându-se dirijorul Chris Petrie, promotor al muzicii româneşti în Marea Britanie.

Din programul primului recital fac parte „Suita Nr. 2”, de George Enescu, şi „Baladă pentru vioară şi orchestră” a lui Ciprian Porumbescu, alături de „Concertul Nr. 3 pentru vioară” al lui Saint-Saëns şi ultima simfonie a lui Mozart, „Simfonia Nr. 41”.

Cel de-al doilea concert, de la Winchester, reuneşte lucrările „Concertul pentru Vioară Nr. 3”, de Saint-Saëns, „Balada pentru vioară şi orchestră”, de Ciprian Porumbescu, dar şi o premieră mondială, „Simfonia Nr. 2” sau „Simfonia Hampshire” a compozitorului Călin Humă.

Unul dintre cei mai apreciaţi violonişti români, Alexandru Tomescu interpretează, începând din anul 2007, pe o vioară de patrimoniu: vioara Stradivarius Elder-Voicu, care a devenit protagonista câtorva proiecte muzicale de anvergură, sub genericul Turneul Stradivarius. El a concertat sub bagheta unor dirijori importanţi, între care Kurt Masur şi Valery Gergiev, alături de pianişti precum Valentina Lisitsa şi Eduard Kunz, în săli celebre ca Berliner Philharmoniker, Carnegie Hall, Concertgebouw, Théâtre des Champs-Élysées. A înregistrat pentru posturi de radio şi televiziune româneşti, dar şi din Anglia, Franţa, Elveţia, Germania, Olanda, Polonia, SUA şi a realizat numeroase imprimări pe CD.

Gabriel Bebeşelea, în vârstă de 31 de ani, este recunoscut ca fiind „unul din cei mai talentaţi dirijori români ai ultimelor decenii“, dirijor principal al Operei Naţionale Române Iaşi, din 2011, dirijor principal al Filarmonicii de Stat Sibiu, din 2014, iar din stagiunea 2015-2016 şi-a început colaborarea cu Opera Naţională Română Cluj-Napoca. Începând cu septembrie 2016, este dirijor principal al Filarmonicii de Stat ”Transilvania“ din Cluj-Napoca. Gabriel Bebeşelea este stabilit la Viena, unde a absolvit studiile postuniversitare la Universitatea de Muzică şi Artele Spectacolului, la clasa prof. Mark Stringer. Este doctorand al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, sub îndrumarea profesorului Dan Dediu.

Dirijorul Christopher Petrie manifestă un interes special în muzica lui Enescu, Mendelssohn şi Elgar, dar şi în muzica contemporană. Muzicianul a condus orchestre prestigioase din Europa şi Marea Britanie şi a lucrat cu solişti precum pianiştii Leslie Howard, Tom Poster şi Alina Azario, violoniştii Andrey Baranov şi Remus Azoitei, violoncelistul Filip Papa. În viitorul apropiat, dirijorul se va afla la pupitrul BBC National Orchestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra şi Philharmonie Horst/ Bonn Opera. În prezent, Chris Petrie este directorul artistic şi dirijorul principal al Philharmonic Chamber Orchestra of London, cu care ICR Londra a prezentat „Rapsodia Nr. 2”, de George Enescu, şi premiera mondială a Simfoniei Nr. 1 „Carpatica” de Călin Humă, în anul 2015. Chris Petrie a studiat la Royal Welsh College of Music and Drama din Cardiff şi la Royal Academy of Music din Londra.

Royal Philharmonic Orchestra a fost înfiinţată în 1946 de Sir Thomas Beecham, în scopul revitalizării vieţii concertistice britanice de după Al Doilea Război Mondial. Nivelul artistic excepţional şi aria teritorială extinsă a manifestărilor sale o îndreptăţesc să se recomande ca fiind „orchestra naţională a Marii Britanii”. Ansamblul are propriul său radio online, The Sound of the Royal Philharmonic Orchestra, şi participă intens la dezvoltarea unor diverse proiecte educaţionale şi comunitare, pe lângă cele simfonice.

Concertele sunt organizate de ICR Londra în parteneriat cu Royal Philharmonic Orchestra, cu sprijinul Ambasadei României în Marea Britanie şi sunt incluse în programul cultural ce marchează preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene.