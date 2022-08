Tensiuni la Kiev. Vitali Klitschko amenințat de biroul lui Zelenski că ar putea suferi repercusiuni dacă nu se potolește

Vitali Klitschko, primarul Kievului, afirmă într-un interviu acordat site-ului ucrainen de știri Babel că a fost amenințat de un oficial din cadrul biroului președintelui Volodimir Zelenski.

Fostul boxer profesionist a declarat că acest lucru a avut loc după ce a semnat o scrisoare deschisă care cerea returnarea cetățeniei ucrainene lui Ghenadi Korban, un om de afaceri care a ocupat funcția de șef al apărării teritoriale din regiunea Dniepropetrovsk.

Pe 22 iulie acestuia i s-a refuzat intrarea în Ucraina și pașaportul său a fost confiscat la graniță din cauza revocării cetățeniei. Grănicerii care i-au confiscat documentul l-au informat că acestuia i-a fost revocată cetățenia ucraineană prin decret al președintelui Volodimir Zelenski.

Mii de ucraineni, printre care și peste 100 de persoane publice și politicieni, au semnat scrisoarea deschisă care cerea anularea măsurii. În total aceasta a strâns 112 pagini de semnături.

Ce spune Vitali Klitschko că i s-a transmis de către biroul lui Zelenski

„O să vă dezvălui un secret. După ce am semnat scrisoarea am avut o conversație cu o aluzie: 'Eși atât de proactiv acum încât nu ți-am luat încă cetățenia germană'. Am răspuns: 'Voi fi foarte surprins dacă îmi pot arăta dar și lua pașaportul meu german'”, a afirmat Vitali Klitschko în interviul acordat jurnaliștilor de la Babel.

Primarul Kievului spune că, deși și-a trăit o bună parte din viață în Germania și Statele Unite, nu deține alt pașaport decât cel ucrainean.

„Și am avut toate oportunitățile să primesc cetățenia acestor țări, am avut chiar oferte în acest sens, dar pentru ce? Eu eram și rămân un cetățean al Ucrainei”, a subliniat Vitali Klitschko.

Întrebat dacă acest mesaj i-a fost transmis de biroul președintelui Volodimir Zelenski, primarul Kievului a răspuns ironic:

„De unde altundeva? De la biroul de locuințe?”.

În luna iulie Volodimir Zelenski a demis mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv pe procurorul general de la Kiev și pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), din cauza suspiciunilor că subalterni ai lor ar fi colaborat cu forțele de invazie rusești.

Două zile mai târziu președintele ucrainean i-a demis de asemenea pe șefii a patru dintre filialele regionale ale SBU.