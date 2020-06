Vitaminele care păstrează sănătatea creierului și unde le putem găsi

Pentru a putea functiona corect, creierul are nevoie de o varietate de vitamine, care lucreaza pentru a imbunatati memoria, starea de spirit si consolideaza abilitatile cognitive, notează exquis.ro.

Aceste 5 vitamine sunt vitale pentru pastrarea creierului sanatos si pentru prevenirea tulburarilor neurologice, precum Alzheimer si dementa.

Cele mai bune vitamine pentru creier

1.Vitamina B

Vitamina B este un complex de mai multe vitamine.

Se numeste astfel , deoarece se credea la un moment dat că este o singură vitamină, precum vitamina C sau vitamina D. Pentru că cercetările ulterioare au arătat că este de fapt un complex de vitamine diferite care, prin coincidență, coexistă în aceleași mâncăruri, numele a devenit, gradat, mai puțin folosit, fiind înlocuit de termenul mai generic vitaminele B, complexul vitamina B sau de numele specific al fiecărei vitamine componente, potrivit doctorulzilei.ro.

De asemenea,ele au functii separate si importante. Majoritatea vitaminelor B sustin producerea energiei celulare din alimentele pe care le mananci.

Tiamina sau vitamina B1, cunoscută și sub numele de aneurină datorită proprietăților sale antinevritice, este o vitamină hidrosolubilă din complexul vitaminic B. Supranumită și “vitamina bunei dispoziții” sau “vitamina performanței intelectuale”, vitamina B1 este indispensabilă sănătății fizice și psihice, având efecte benefice asupra sistemului nervos, digestiv, dar și la nivelul mușchilor și chiar al inimii.

Vitamina B o puteti lua din legume verzi cu frunze, peste, oua, carne de pasare, banane, morcovi, cartofi, arahide si mazare.

2.Vitamina C

Vitamina C este solubila in apa,ceea ce inseamna ca organismul nostru nu o pastreaza. Este important ca organismul nostru sa aiba o aprovizionare constanta de vitamina C prin intermediul alimentelor consumate.Vitamina C este esentiala pentru cresterea si repararea tesuturilor din tot corpul. Aceasta vitamina joaca un rol important in vindecarea ranilor ,mentinerea oaselor sanatoase si a dintilor.

Vitamina C este un antioxidant care ajuta la protejarea organismului impotriva daunelor cauzate de radicalii liberi si creste nivelul de serotonina,care actioneaza ca un anti-depresiv natural. Joaca un rol important in procesul de invatare si ajuta la protejarea creierului de degenerarea legata de varsta, boala Alzheimer, dementa si accident vascular cerebral.

Alimentele care contin vitamina C: portocalele, lamaile, ardei verde, papaya, grapefruit, mango, broccoli, rosii, conopida, varza, sucuri de citrice.

3.Vitamina D

Lumina soarelui este cea mai puternica sursa naturala de vitamina D. Vitamina soarelui este vitala pentru reglarea absorbtiei de calciu si forfor in organism, dar mentine si sistemul imunitar. Obtinerea unei cantitati suficiente de vitamina D este importanta pentru cresterea si dezvoltarea normala a oaselor si dintilor. Fara suficienta vitamina D riscam sa facem osteoporoza.Vitamina D imbunatateste starea de spirit si memoria.

Desi cea mai puternica sursa de vitamina D este soarele, prea multa expunere este daunatoare pentru organism. Doar 10 minute de expunere la soare sunt suficiente pentru a obtine cantitatea de vitamina necesara. Foarte putine alimente contin vitamina D,dar printre ele se numara somonul, sardinele, galbenusurile de ou ,crevetii, laptele, iaurtul, sucul de portocale.

4.Vitamina E

Vitamina E este solubila in grasimi si este un antioxidant care ajuta la prevenirea deteriorarii celulelor in organism. Vitamina E este vitala in producerea de celule rosii in sange . Multe studii au demonstrat beneficiile vitaminei E consumate intr-o cantitate suficienta. Reduce riscul bolilor de inima, cancer, Alzheimer, diabet si artrita reumatoida. Ajuta la imbunatatirea sanatatii creierului si stimuleaza memoria.

Alimentele care contin vitamina E sunt:oua,nuci,seminte de floarea soarelui,cartofi dulci,avocado si sparanghel.

5.Vitamina K

Vitamina K este solubila in grasimi si joaca un rol vital in prevenirea formarii cheagurilor de sange. Construieste oase mai puternice si previne bolile de inima. Vitamina K previne rigidizarea arterelor, o cauza comuna a bolii coronariene si insuficienta cardiaca.

Studiile au aratat ca vitamina K este eficienta in lupta cu cancerul la plamani, prostata, colon,si stomac, inclusive cancerul oral. Cercetarile au aratat ca vitamina K poate imbunatati functiile cognitive si memoria la adultii in varsta.

Alimentele care contin vitamina K sunt:varza,spanac,patrunjel,varza de Bruxelles si broccoli.