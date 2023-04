Vizibil afectat de boală, Erdogan are prima apariție publică/ Video

Şeful în exerciţiu al statului turc, în vârstă de 69 de ani, afectat de un virus intestinal, potrivit anturajului său, a început o vizită la Salonul Aeronautic Teknofest, pe fostul Aeroport Atatürk, la Istanbul, un salon pe care Turcia îl prezintă drept ”cel mai mare din lume” şi care permite industiei militare turce să-şi expună dronele şi avioanele, informează News.ro.

El urmează să participe apoi la un miting electoral, la Izmir, pe coasta de vest, potrivit programului oficial.

Recep Tayyip Erdogan este aşteptat duminică la Ankara, cu exact două săptămâni înaintea primului tur de scrutin, pentru a-şi relua campania electorală, după o pauză de patru zile săptămâna aceasta.

Turkish President Erdogan speaking at Teknofest says Azerbaijani President Aliyev promised construction of 1,000 houses in epicentre of #TurkiyeQuakes Kahramanmaras province pic.twitter.com/abrkCtjdNl