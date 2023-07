Vlad Chiricheş (FCSB) - Sper să ajut echipa să câştige campionatul

Fundaşul Vlad Chiricheş, revenit la FCSB după 10 ani, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă că titlul de campioană şi întoarcerea echipei pe stadionul Steaua sunt cele mai mari vise ale sale în acest sezon, potrivit Agerpres.

"Sunt foarte fericit şi mândru că m-am întors, o simt ca un semn să revin după 10 ani la echipa care m-a ajutat să mă dezvolt în carieră, e o mândrie şi o fericire să mă întorc. Le mulţumesc că s-au gândit la mine şi au avut încredere că pot să fiu acel element care poate să ajute echipa să câştige campionatul, sau să ajungă în grupele Conference League. De aici a plecat totul, ei au avut dorinţa asta şi până la urmă ne-am înţeles. Probabil că va fi un pic greu la început, pentru că am plecat după 10 ani. Normal că sunt emoţionat, simt şi o anumită presiune normală, pentru că văd că toată lumea aşteaptă foarte mult de la mine. Eu sper să ajut echipa asta să câştige campionatul. Sper ca toţi aceşti ani să îi transpun la fiecare meci, la fiecare antrenament, şi în vestiar şi asta să facă din nou echipa campioană. Cel mai mult mi-aş dori să jucăm un Ghencea, ar fi extraordinar pentru suporteri. Am văzut în toată această perioadă cât de iubită este echipa, e aşteptată să revină în casa ei şi sperăm să reuşim să jucăm acolo. Ar fi scenariul perfect, să câştigăm titlul şi să revenim în Ghencea", a afirmat internaţionalul român.

El a precizat că se simte bine din punct de vedere fizic, s-a antrenat şi că poate evolua în partida cu Oţelul Galaţi din etapa a 3-a a Superligii: "Sunt pregătit, mă simt bine, m-am antrenat bine. La Galaţi antrenorul decide dacă voi juca sau nu".

Fundaşul FCSB spune că toate echipele din play-off-ul sezonului trecut al Superligii au făcut transferuri importante în această vară şi că nu poate nominaliza cea mai periculoasă contracandidată la câştigarea titlului de campioană.

"Am văzut că toate echipele din play-off de anul trecut au făcut achiziţii, nu aş vrea să spun că una sau alta este contracandidata noastră la titlu. Contează ceea ce facem noi în teren, să câştigăm fiecare meci şi atunci nu ne mai interesează ce se întâmplă în altă parte", a mai adăugat Chiricheş.

În ceea ce priveşte un posibil transfer în străinătate la finalul actualului sezon, Chiricheş a spus că primordială este câştigarea titlului de campioană cu FCSB: "Am avut experienţe frumoase în străinătate. Poate în Anglia, fiind mai tânăr, aş fi putut să fac mai multe să continui la nivelul ăla. Apoi, la Napoli am dat peste un antrenor foarte bun, care m-a ajutat să fiu altfel, pentru că eram dezordonat. La Sassuolo, De Zerbi mi-a dat plăcerea de a juca, iar ultimul an nu pot să îl numesc ca fiind foarte plăcut. Cred că a fost o perioadă frumoasă în care am crescut ca om, ca jucător şi asta sper să mă ajute în viitorul apropiat. Eu îmi doresc să am un sezon foarte bun la Steaua, să câştig campionatul, iar apoi vreau să las lucrurile să se întâmple în mod firesc, nu mă gândesc acum ce o să fie peste un an sau doi. Vreau să câştig campionatul şi apoi lucrurile vor merge".

Managerul clubului FCSB, Mihai Stoica, a afirmat că, după transferul lui Chiricheş, pentru a câştiga titlul de campioană, echipei îi mai lipseşte doar acceptul de a putea evolua pe stadionul Steaua.

"Obiectivul personal este titlul 27, obiective intermediare aveam două. Unul s-a bifat, revenirea lui Vlad Chiricheş, iar al doilea este revenirea în Ghencea. Experienţa din străinătate l-a metamorfozat pe Vlad Chiricheş, l-am găsit un alt om. Dacă vom reveni şi în Ghencea pe un stadion modern... Cred eu că aceste două ingrediente lipseau că noi să redevenim campioni. Aveam nevoie de un lider în vestiar, noi avem lideri, dar sunt lideri tăcuţi. În aceste condiţii mi-e greu să cred că cineva ne poate împiedica să luăm campionatul. Vlad Chiricheş e unic, pentru că a semnat cu noi căpitanul echipei naţionale. Din punctul ăsta de vedere este cel mai important transfer", a declarat Stoica.

El speră ca FCSB să poată evolua cât mai curând pe stadionul Steaua în meciurile de pe teren propriu: "Nu mă ocup eu de negocierile pentru a juca în Ghencea. Eu aştept din clipă în clipă să aflu că putem juca. Prima dată am plecat după fentă, am fost convins că vom juca acolo, acum am convingerea că vom juca".

Internaţionalul român Vlad Chiricheş, ultima oară la Cremonese, care a retrogradat în această vară în a doua divizie de fotbal din Italia, a semnat, marţi, un contract cu formaţia FCSB.

În vârstă de 33 de ani, Chiricheş a plecat de la Steaua la Tottenham Hotspur în 2013 şi a mai evoluat în aceşti zece ani petrecuţi în străinătate pentru SSC Napoli, US Sassuolo şi US Cremonese. După despărţirea de Cremonese, echipă ce a retrogradat în sezonul trecut în Serie B, divizia a doua a campionatului de fotbal al Italiei, Chiricheş a fost în vizorul altor trei echipe din Serie A, Cagliari, Hellas Verona şi Lecce, conform presei italiene.

Echipa de fotbal FCSB va întâlni, sâmbătă, de la ora 21:30, în deplasare, formaţia Oţelul Galaţi, într-o partidă din cadrul etapei a 3-a a Superligii.