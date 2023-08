FCSB - CFR: Vlad Chiricheş, mulțumit de faptul că începe să se integreze în colectiv. Ce speranțe își face înainte confruntării cu Nordsjaelland

Vlad Chiricheş, jucătorul echipei FCSB, crede că formaţia sa este pe un drum bun, iar el începe să se integreze în colectiv, după victoria cu 1-0 obţinută duminică seara, în Ghencea, cu CFR Cluj, scrie news.ro.

„Aş vrea să le mulţumesc celor prezenţi la stadion în seara asta, au făcut o atmosferă frumoasă. E un stadion nou, poate şi-a pierdut un pic din spiritul de altădată, sperăm să mai avem ocazia să jucăm aici.

Cred că am controlat jocul şi ca posesie, şi ca momente de poartă. Au avut şi ei ocazii, dar din ce am simţit eu din teren nu a fost ceva extraordinar. Eu am jucat 90 de minute, ceea ce e bine. E bine că incep să prind ritm, să joc mai mult, şi asta mă ajută. Acum mă simt bine, e clar că am nevoie să mă recuperez.

Despre momentul ăsta bun de început, noi, echipa simţim că suntem bine, avem încredere, avem plăcerea asta de a juca. Despre Nordsjaelland ce să spun! Am văzut câteva clipuri şi e o echipă care are posesie, sunt agresivi. Sperăm să găsim un plan foarte bun de joc, să câştigăm şi să ne calificăm” a declarat Vlad Chiricheş.