Vlad Cosma, DEZVĂLUIRI despre Laura Codruța Kovesi: a spus totul în fața procurorilor

Vlad Cosma a fost audiat de Secția specială pentru investigarea magistraților. Acesta a mărturisit că a participat la pregătirile pentru evenimentul privat al familiei Ghiță, de la cramă, la care a participat Laura Codruța Kovesi.

”Am fost audiat la secția specială, unde sub jurământ am dat toate detaliile în legătură cu vizita doamnei Kovesi acasă la Sebastian Ghiță.

Anchetatorilor le-am declarat că am participat la acel eveniment, în sensul că am ajutat la pregătirea acestuia.

Nu am participat la masă. Am plecat în momentul în care Kovesi a ajuns acolo. Numărul invitaților a fost restrâns. Eu nu am avut acces la evenimentul respectiv, eu nu cunoșteam direct invitații. Am văzut-o sosind pe Kovesi, nu era singură, însă nu pot da mai multe detalii.

Eu am văzut personal filmulețele și fotografiile prezentate de Ghiță procurorilor. Știu clar de o poză în care apărea Kovesi și soția domnului Ghiță”, a declarat Vlad Cosma, informează Antena 3.