Vlad Cosma EXULTĂ după ce SIIJ i-a trimis în judecată pe Onea și Negulescu: 'O justiție abuzivă nu ocolește pe nimeni'

Fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea şi fostul procuror Mircea Negulescu au fost trimişi în judecată de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) pentru săvârşirea mai multor infracţiuni printre care represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, potrivit agerpres.ro.

Vlad Cosma, cel care a făcut publice abuzurile celor doi a reacționat la veste.

Citește și: Carmen Dan, IEȘIRE TRIUMFALISTĂ din fruntea MAI - Ministrul demisionar anunță că dă premii angajaților din zona operativă

"Vreau sa multumesc, prin intermediul acestui comunicat de presa, tuturor celor care isi doresc o justitie curata ai celor care lupta pentru a dezvalui neregulile si metodele ilegale de lucru de la DNA Ploiesti.

Totodata, multumesc tuturor institutiilor media care au prezentat in mod obiectiv si profesional situatia familiei mele si abuzurile la care am fost supusi de câtiva procurori care cautau “trofee” profesionale.

Ieri, Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justite a finalizat primul rechizitoriu privindu-i pe inculpatii Onea si Negulescu. Acest rechizitoriu confirma in mod oficial ca justitia poate reveni la normal, o normalitate care sa readuca încrederea cetateanului in justitie.

Pe aceasta cale, doresc sa le multumesc procurorilor onesti si curajosi de la SIIJ si celor de la Parchetul General, care au lucrat cu profesionalism pentru a scoate la iveala toate probele falsificate de cei 2 inculpati, desi exista o lupta continua pentru decredibilizarea sectiei de investigare a infractiunilor din justitie.

Ce magistrat onest/curat ar avea ceva împotriva acestei sectii?

Asa cum eram noi sfatuiti când ne plângeam de abuzurile procurorilor de la DNA Ploiesti, asa va sfatuiesc si eu: Aveti încredere in justitie si in magistratii onesti! Ei exista si vor lupta pentru o justitie care sa urmareasca aflarea adevarului.

Odata finalizata urmarirea penala, fiind depasite piedicile si presiunile care au fost utilizate pentru apararea celor 2 inculpati timp de un an si jumatate, consider ca a fost facut un pas important in repararea consecintelor abuzurilor de neimaginat ce au avut loc in judetul Prahova in perioada 2013 - 2018, cand zeci de oameni si sute de familii au fost victimele acestor tortionari care aveau "fetisuri" si se considerau "ucigasi de destine".

De asemenea, trebuie sa le multumesc judecatorilor care au verificat cu atentie rechizitoriile si documentele trimise de "Unitatea de elita" si care, in ciuda eforturilor inculpatilor Onea si Negulescu de a induce in eroare organele judiciare (acuzatie pentru care astazi cei doi sunt trimisi in judecata), nu s-au abatut de la profesionalism si au scos la lumina probele false fabricate de cei doi "paraditori" in rechizitorii si au reparat, prin hotararile luate, nedreptatile savarsite de acestia.

S-a mai facut un pas înainte pentru a demonstra ca tot ceea ce am prezentat in cele 8 episoade reflecta adevarul si ca zeci de probe au fost falsificate prin multe metode (pe care tin sa le reamintesc: martori inventati cu mai multe identitati protejate, denuntatori fortati si amenintati, probe informatice contrafacute, teste poligraf masluite, prejudicii inventate, denunturi false si neasumate), in zeci de dosare penale.

In acest moment exista speranta pentru toate persoanele supuse abuzurilor unor procurori ca justitia are sanse sa redevina o garantie a respectarii drepturilor cetateanului.

O justitie abuziva nu ocoleste pe nimeni. Hodie mihi, cras tibi (Azi pentru mine, mâine pentru tine)", transmite Vlad Cosma.