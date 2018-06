Vlad Cosma, martor în dosarul lui Sebastian Ghiţă, îşi schimbă declaraţiile: Își retrage denunţul dictat de Mircea Negulescu

Vlad Cosma a fost audiat, luni, ca martor, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă şi fostul primar din Ploieşti, Iulian Bădescu, sunt cercetaţi pentru dare, respective luare de mită. Cosma a renunţat la statutul de martor protejat şi a susţinut că denunţul şi declaraţiile i-au fost dictate de procurorul Mircea Negulescu, Pentru termenul următor, din 24 septembrie, omul de afaceri Răzvan Alexe a fost citat cu mandate de aducere.

"Nu îmi mențin niciuna dintre cele trei declaratii date în dosar. Denunțul din 29 aprilie 2015 a fost invenția procurorului Negulescu.

In aprilie-mai 2015, prin mai multe metode, procurorul Negulescu, de la PCA Ploieşti, a încercat să mă deține și a și reușit să semnez mai multe declarații de martor protejat, inclusiv denunțuri, care ulterior au fost declinate la DNA Ploiesti. Denunțul și declarațiile din acest dosar sunt dictate și tehnoredactate dupa propria exprimare de Mircea Negulescu și judiciaristul Mihai Iordache. Mi s-a acordat statutul de martor protejat, cererea de mana de acordare a statutului am scris-o la cererea lui Negulescu, care făcea acest lucru în mai multe dosare. Pot pune la dispoziția instanței o dovadă in acest sens pe care am depus-o și la PICCJ unde se afla in lucru un dosar referitor la modul în care se făceau anchete de către procurorii Negulescu și Onea de la DNA Ploiesti. (..)Nu am vrut eu sa fac denunțuri, nu am cerut ei statutul de martor cu identitate protejată, ba chiar Negulescu spunea în oraș ce identitate mi-a dat. Niciodată nu am solicitat și beneficiat de vreo reducere de pedeapsa pentru denunțuri făcute.

Când mi s-a cerut să semnez denunțul dictat de Negulescu lui Mihai Iordache, lângă mine era și Alexe Răzvan, care ulterior redactării declarației mele a primit și el în prezența mea o identitate protejată și i-a fost dictat și acestuia un denunț sau o declarație care sa se coroboreze cu declarația mea și cu o alta declarație pe care Negulescu o flutura, afirmând că este a unui domn Tănase, după care se ghida când formula aceste denunțuri. Aceste declarații nu au fost înregistrate audio video nicio la PCA Ploiești și nici la DNA Ploiesti, tocmai pentru a nu se vedea aceasta metoda", le-a spus fostul deputat judecatorilor.

Fostul deputat susţine că la audierea de la fond a fost însoţit de un ofiţer de poliţie judiciară, care l-ar fi învăţat ce să spună.

După ce judecătorii I-au citit din declaraţia data în faza de judecată pe fond pasaje în care susţinea că nu a fost presat să dea declaraţii, Vlad Cosma a zis: "Am spus asta deoarece în permanenta am fost constrâns și șantajat cu libertatea membrilor familiei mele, iar la momentul respectiv eram păzit efectiv ca sa declar ce își doreau procurorii in aceasta cauza".