Vlad Cosma 'se DETONEAZĂ' după ce Înalta Curte a decis reluarea procesului său: Câte denunţuri false ar fi făcut la DNA Ploieşti

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a şocat astăzi pe toată lumea. A decis ca procesul lui Mircea Cosma şi Vlad Cosma să fie reluat. În primă instanţă, Mircea Cosma încasase 8 ani de puşcărie, iar fiul său, 5 ani de puşcărie, ambele sentinţe cu executare.

Vlad Cosma a dezvăluit în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, faptul că ar avea mai multe înregistrări, dar şi dovezi din mai multe dosare. Mai mult, Cosma junior s-a detonat în direct şi a spus că a fost obligat să dea denunţuri false în şapte dosare penale.

"Toate dezvăluirile le voi prezenta în continuare, în special la Parchetul general. Peste 30 de persoane au depus plângeri penale împotriva acestor procurori. Sunt mai multe deschise împotriva lor. Am să ofer toate detaliile jurând să spun doar adevărul. Voi veni cu probele pe care le am în continuare.

Am fost şantajat timp de doi ani, mi s-a spus că surorii mele şi fratelui meu li se vor deschide dosare penale. Eu am fost constrâns de situaţie să particip la acest joc ilegal. În alte şapte dosare penale am fost obligat să dau denunţuri false. Ne băgau prin spate ca să semnăm denunţuri false", a dezvăluit Vlad Cosma.