Vlad Livădaru, șef de fermă agricolă: 'Lucrez într-o companie care oferă foarte multe oportunități profesionale, iar eu, doresc să profit de acest lucru'

Studiile de specialitate, dedicația și un mediu de lucru care încurajează perfecționarea continuă sunt cheile pentru construirea unei cariere de succes în domeniul agricol. Tânărul inginer Vlad Livădaru a ajuns șef de fermă la Agricost Braila, după trei ani de la terminarea facultății. Astăzi, coordonează lucrările de pe mai mult de 1.000 de hectare de teren agricol. Povestea lui a început când încă se afla „pe băncile școlii”, potrivit fermierinromania.ro.

Fermierinromania: Cum ați ajuns să lucrați în domeniul agricol? Ați urmat studii de specialitate?

Vlad Ionuț Livădaru: Am absolvit cursurile Facultății de Agricultură a Universității Ion Ionescu de la Brad din Iași. În anul III de facultate am intrat în contact cu Insula Mare a Brăilei, când am fost aduși în practică pentru o perioadă de o săptămână. La sfârșitul acelei săptămâni, am luat decizia de a mă angaja, muncitor necalificat, pe perioada vacanței de vară. Mai apoi, după finalizarea anului IV de facultate, am depus CV-ul la sediul firmei Agricost, în vederea ocupării unui post de ajutor de șef de fermă. Am trecut cu brio interviul și am fost repartizat la ferma Prundu. După un an și patruluni, am fost promovat pe postul de inginer fitosanitar la sectorul Chimizare, iar peste încă un an și cinci luni am preluat ferma Dobrota. În acest moment, ocup funcția de șef de fermă și manageriez cele 1.127 de hecare ale fermei Dobrota.

Fermierinromania: Agricultura în marile ferme a devenit, astăzi, foarte receptivă la noile tehnologii. Cum vă adaptați?

Vlad Ionuț Livădaru: În ceea ce privește noile tehnologii, compania Agricost investește constant în cercetare și în tot ceea ce este nou în domeniu și ne poate oferi un spor de producție. Aici aș dori să menționez semănatul culturilor de porumb, soia și floarea soarelui la 50 cm între rânduri, semănatul cerealelor la 25 cm între rânduri și folosirea apei dedurizate

la aplicarea tratamentelor fitosanitare. Nici mașinile agricole de ultimă generație nu ne sunt străine, compania achiziționând ultima generație de combine agricole și tractoare.

Fermierinromania: Cum se desfășoară programul de lucru?

Vlad Ionuț Livădaru: În sectorul agricol, programul de lucru prezintă unele particularități. Este vorba de perioadele de campanie, semănat, recoltat, irigat, unde fiecare minut în plus petrecut pe câmp se poate traduce în spor de producție. Există, însă, și perioade în care ne putem odihni și reîncărca bateriile și aici mă refer la perioada de iarnă.

Fermierinromania: Lucrul în echipă este necesar în agricultură?

Vlad Ionuț Livădaru: Lucrul în echipă nu este doar necesar, ci esențial, pentru că toate lucrările agricole presupun precizie și coordonare din partea tuturor celor implicați.

Fermierinromania: V-ați gândit, vreodată, să lucrați în afara țării?

Vlad Ionuț Livădaru: Bineînțeles că mirajul vestului îi atrage până și pe cei mai hotărâți dintre noi, dar familia și faptul că lucrez într-o companie ce oferă foarte multe oportunități de dezvoltare profesională a înăbușit acest impuls.

Fermierinromania: Care sunt așteptările profesionale pentru următorii ani?

Vlad Ionuț Livădaru: După cum spuneam, lucrez într-o companie ce oferă foarte multe oportunități profesionale, iar eu, cu foarte multă muncă și dedicație, doresc să profit de acest lucru. Bineînțeles, în măsura în care abilitățile mele profesionale pot fi de folos companiei.