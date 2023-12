Vlad Voiculescu înainte să meargă la DNA: Voi auzi în premieră cum se justifică acuzațiile defăimătoare

”Acuzaţia este contractarea unei cantităţi prea mare de vaccinuri. Vaccinurile au salvat vieţi şi datorită unui mecanism european, Romania a fost printre ţările care s-au bucurat de posibilitatea de a avea vaccin la timp şi suficient. Mult înaintea a miliarde de oameni din lumea asta mare. Ceea ce spun nu e un aruncat al responsabilităţii, ci adevărul faptic: ca ministru al Sănătăţii nu am avut un cuvânt de spus în privinţa vaccinării şi am spus asta şi atunci. In 3 luni am făcut alături de echipa mea tot ce am putut mai mult şi mai bine - m-am luptat pentru acces egal al românilor la vaccinuri, am deschis spitale pentru bolnavii cronici, am găsit o soluţie pentru înmormântări decente, am conceput PNRR pe sănătate şi altele. Cine a luat acele decizii legate de achiziţia vaccinurilor? Aceiaşi pe care îi vedeaţi la televizor în fiecare zi a anului 2021 vorbind despre vaccinare. Acum toţi şi-au înghiţit limbile”, afirmă Voiculescu.