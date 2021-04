Vlad Voiculescu: 'La fiecare pas in sistemul de sănătate, in orice institutie, la orice pas găsești oameni puși de un partid sau altul'

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a vorbit, vineri, în cadrul unei conferințe de presă despre realizările din mandatul scurt de 113 zile.

El a explicat că în sistemul de Sănătate ar exista puternice influențe din spectrul politic prin prisma numirilor făcute la diverse instituții.

„Vorbim de reforme consistente in sanatate, de reforma managementului sanaitar, de un amplu proiect de digitalizare in sistemul sanitar, de investitii pentru cabinetele de familie.

Vorbim de 2,6 miliarde de euro investiții in spitalele publice. Am adus la cnaas un om integru, cu doctorat in Marea Britanie. A scos la concurs la concurs toate posturile de directori de la casele teritoriale.

Evident ca au fost suparari. La fiecare pas in sistemul de sănătate, in orice institutie, la orice pas găsești oameni puși de un partid sau altul. Cand zic pusi, zic fara concurs”, a spus acesta.

„O buna parte din posturi din spitale, de la casele se santate, sunt aomeni poltiici. Ei fiind pusi politic raspuns la apeluri politice”, a mai spus acesta.

Fostul demnitar a prezentat si o serie de măsuri luate de acestea n timpul mandatului.

„Am stabilit verificare la riscurile seismice, la riscurile energetice.

Am demarat înființarea unei agenții pentru dezvoltarea infrastructurii din sanatate. Nu putem cu actuala structura din MS sa construim spitale.

Trebuie construită o echipa, o organizație ce poate implementa proiecte. Am demarat proiecte pentru centre de arși din banca mondială, ce au fost duse mai departe.

Am alocat bugete pentru dotare spitalelor de arsi.

Am asigurat resurse pentru testarea in școli și mai nou in farmacii. Ieri a fost votat in guvern o OUG pentru vaccinarea in cabinetele de familie. Avem nevoie de medici de familie.

Am eliminat plafonul la norma de hrană, el ramanand la latitudinea managerilor, pentru ca pacienții să nu mai fie infometati in spitale. ASpectul hranei in spitale era un alt motiv de umilire a pacienților.

Vaccinul gripal l-am făcut pentru toata lumea.

Pacienții vor gasi in farmacii si spitale medicamentele de care au nevoie. Ast e mzia si ce s-a discutat cu OMS: Am asigurat ca medicamente ca Eutyrox sa fie disponibile.

Am reevaluat situația stocurilor de la unifarm si am identificat medicamentele cu termen scurt si am început distribuirea lor in spitale.

Am suplimentat pana la 1687 paturile in sistemul ATI”, a mai spus Voiculescu.