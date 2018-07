Vladimir Putin a apăsat pe BUTON: INCREDIBIL ce s-a întâmplat imediat după meci, la ceremonia de premiere de la Moscova - VIDEO

Reprezentativa Franţei a câştigat Cupa Mondială la fotbal pentru a doua oară în istoria sa, după ce a învins, duminică, la Moscova, cu scorul de 4-2 (2-1), selecţionata Croaţiei.

Pentru Franţa au marcat Mandzukici '18 (autogol), Griezmann '39 (penalti), Pogba '59 şi Mbappe '65.

Golurile Croaţiei au fost reuşite de Perisici '28 şi Mandzukici '69.

Căpitanul Franţei, Hugo Lloris, a primit trofeul Cupei Mondiale de la preşedintele FIFA, Gianni Infantino, duminică, la Moscova, pe o ploaie torenţială. Imediat, pe internet au apărut și comentariile, după ce s-a vehiculat, multă vreme, că Rusia a folosit arme meteorologice pentru ca să nu plouă în timpul Cupei Mondiale. ”Vladimir Putin a apăsat pe buton!”, au scris internauții, în glumă.

Mai întâi au fost premiaţi arbitrii, în frunte cu Nestor Pitana, iar apoi jucătorii croaţi, care au primit medaliile de vicecampioni de la preşedintele rus Vladimir Putin, fiind îmbrăţişaţi şi încurajaţi de preşedintele croat Kolinda Grabar-Kitarovici.

Campioniii mondiali francezi au fost îmbrăţişaţi şi felicitaţi de preşedintele Emmanuel Macron, ei fiind medaliaţi de Vladimir Putin, dar şi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Înainte de a fi înmânat lui Lloris, trofeul a fost sărutat de Macron dar şi de doamna Kitarovici.

Mijlocaşul Antoine Griezmann s-a declarat foarte fericit după victoria Franţei, scor 4-2, în finala Cupei Mondiale, subliniind că abia aşteaptă să ajungă cu trofeul la Paris.

"Nu ştiu pe ce lume sunt. Sunt atât de fericit. A fost un meci foarte greu, Croaţia a jucat foarte bine. Am intrat puţini timizi, dar am reuşit să facem diferenţa. Abia aşteptam să ridicăm trofeul şi să-l ducem în Franţa", a spus Griezmann.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a declarat duminică seară, după câştigarea Cupei Mondiale, că acest moment le aparţine jucătorilor săi, unii deveniţi campioni la doar 19 ani, informează L’Equipe.

“Este minunat. Unii jucători sunt campioni la 19 ani… Sunt pe acoperişul lumii pentru patru ani. Nu am făcut un meci imens, dar am arătat calităţi mentale. Şi totuşi am marcat patru goluri. Este un rezultat meritat. Nu a fost mereu simplu, dar prin muncă am ajuns aici. Acest moment le aparţine jucătorilor. Sunt mândru că sunt francez. Trăiască Republica”, a spus Deschamps la TF1.

Mijlocaşul croat Luka Modrici a fost desemat, duminică, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, el fiind premiat după finala pierdută de Croaţia, scor 2-4, cu Franţa.

Kylian Mbappe, în vârstă de 19 ani, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător de la Cupa Mondială.

Golgheterul Cupei Mondiale, cu 6 goluri, este englezul Harry Kane, iar Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar al Cupei Mondiale.

Didier Deschamps a devenit al treilea selecţioner din istorie care a câştigat titlul mondial atât ca antrenor cât şi ca jucător, după Mario Zagallo şi Franz Beckenbauer.

Deschamps a fost căpitanul selecţionatei care a adus Franţei titlul la Cupa Mondială din 1998.

Brazilianul Zagallo a câştigat, ca jucător, titlul mondial în Suedia 1958 şi Chile 1962, iar apoi a condus naţionala la victorie în Mexic 1970.

Franz Beckenbauer a participat la două finale ca jucător, în Anglia 1966; pierdută în faţa echipei gazdă, şi Germania 1974, pe care a câştigat-o. Ca selecţioner, el a condus Germania în finalele din Mexic 1986, pierdută în faţa Argentinei lui Maradona, şi Italia 1990, câştigată în faţa aceloraşi adversari.

Francezul Antoine Griezmann a fost declarat jucătorul finalei Cupei Mondiale, câştigat duminică de Franţa, scor 4-2, la Moscova, în faţa echipei Croaţiei.

Griezmann a fost integralist şi a transformat un penalti în minutul 39. El a contribuit şi la faza care a dus la autogolul lui Mandzukici, în minutul 18.

Antoine Griezmann a mai fost declarat jucătorul meciului de două ori la CM din Rusia: la partida cu Australia, scor 2-1 pentru francezi, din faza grupelor, şi la confruntarea cu Uruguay, scor 2-0, din sferturile de finală.

The FIFA #WorldCup trophy is going back to France for the first time since 1998.