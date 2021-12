Vladimir Putin ia la bani mărunți Ucraina! Și-a adus aminte de datoriile Kievului pentru URSS: Nu a făcut încă acest lucru

Mai multe republici din fosta URSS, în special Ucraina, nu au transferat încă Rusiei datoria Uniunii Sovietice, ceea ce ar fi trebuit să se facă în schimbul rambursării de către Rusia a datoriilor externe, a declarat președintele rus Vladimir Putin, citat de Interfax.

„În 1993, ne-am asumat obligația de a plăti toate datoriile fostei Uniuni Sovietice, pentru toate fostele republici sovietice, în așteptarea ca aceste republici să ne transfere activele străine ale fostei Uniuni Sovietice. De exemplu, Ucraina nu a făcut încă acest lucru", a spus el.

După cum a remarcat Putin, „în unele țări, în care am vorbit despre faptul că am plătit datorii pentru astfel de state și le datorăm bunurile străine, ni s-a spus: 'Asta este problema voastră. Mergeți și negociați cu aceste republici, ca să nu revendice aceste bunuri'.”

Președintele a reamintit că în anii 2000, Rusia și-a rambursat integral datoriile față de Cluburile creditorilor din Londra și Paris.

"A fost profitabil pentru noi să plătim datorii înainte de termen, pentru că am economisit la dobândă. Dacă am plăti în conformitate cu planul de rambursare, ar trebui să plătim 14 miliarde de dolari sub formă de dobândă, altfel doar le-am economisit", a spus el. În plus, a adăugat acesta, „când o țară plătește datorii, scapă de acul creditului, suveranitatea ei crește”. "Și în al treilea rând. Capacitatea țării de a-și achita datoriile se reflectă în ratinguri, care, la rândul lor, fac posibil să se împrumute în condiții mai favorabile", a explicat Putin. După cum a remarcat președintele rus, „întregul set de argumente a stat la baza deciziei de a plăti datorii înainte de termen”.