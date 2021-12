Vladimir Putin, la conferința de presă anuală: Economia Rusiei îşi revine mai rapid decât în alte ţări

Economia Rusiei îşi revine de pe urma restricţiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus "mult mai rapid" decât în alte ţări, a declarat joi preşedintele rus Vladimir Putin, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Ne-am revenit mult mai rapid decât alte ţări", a insistat liderul de la Kremlin în conferinţa sa de presă anuală tradiţională, de sfârşit de an, transmisă în direct la televizor.Putin a anunţat că economia rusă s-a contractat cu 3% şi a adăugat că este vorba despre o magnitudine "mult inferioară multor altor mari economii ale lumii"."Economia noastră s-a dovedit a fi mai bine pregătită şi mobilizată decât multe economii dezvoltate, inclusiv dacă vorbim despre G20 (grupul celor mai importante economii ale lumii - n.r.), pentru a face faţă provocărilor coronavirusului şi restricţiilor obligatorii şi necesare în domeniul social şi economic", a insistat şeful statului rus.Putin a explicat, spre exemplu, că în prezent rata şomajului în ţară este de 4,3%, în condiţiile în care înainte de pandemie se situa la 4,4-4,7%. El a avertizat totuşi că inflaţia în acest an se aşteaptă să ajungă la 8%, mult mai mare decât prognozase executivul."Dar chiar şi aşa, creşterea veniturilor reale (ale populaţiei), excluzând inflaţia, este de 4,1%, iar pentru sfârşitul anului experţii noştri preconizează că veniturile reale vor creşte cu 3,5%", a spus el.Putin a mai menţionat că se estimează că în acest an creşterea Produsului Intern Brut al Rusiei va fi de 4,5%.