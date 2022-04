Vladimir Putin râde de sancțiunile Occidentului: economia Rusiei a început să își revină/ Video

Preşedintele rus Vladmir Putin apreciază că economia Rusiei este pe cale ”să se stabilizeze”, după ce a fost lovită de serii de sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, după ce şi-a lansat ”operaţiunea militară specială” în Ucraina, relatează AFP.

”Inflaţia a încetinit, creşterea săptămânală a preţurilor s-a apropiat de normal, iar la un anumit număr de produse preţurile au început deja să scadă”, a anunţat liderul de la Kremlin într-o reuniune a Guvernului, consacrată problemelor economice.

Această rezistenţă depinde, în opinia sa, de doi factori.

Primul factor este, potrivit lui Putin, o bună sănătate a ruiblei, care s-a ”consolidat în mod mod activ în ultima perioadă” şi a revenit aproape de nivelul dinaintea crizei.

Al doilea factor este ”cererea consumatorilor”, care a revenit la normal după un ”vârf în februarie-martie”, când ruşii s-au năpustit în magazine asupra bunurilor de consum curent, de frica unei penurii sau a unei prăbuşiri a rublei.

Liderul de la Kremlin a îndemnat, de asemenea, la ”garantarea unei normalizări treptate a dinamicii preţurlor” şi evitării unei ”scăderi spectaculoase a cererii”.

