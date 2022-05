Vodafone a încheiat anul fiscal cu venituri de 764 de milioane euro

Vodafone România a înregistrat în anul fiscal încheiat la 31 martie 2022 venituri din servicii de 764 milioane euro. Comparativ cu anul financiar trecut, veniturile din servicii în baza organică au înregistrat o scădere de 0,1%. Baza de clienți a Vodafone România a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022 și include clienții serviciilor mobile și fixe, precum și ai soluțiilor IoT, scrie Mediafax.

“În ultimul an financiar am continuat să ne concentrăm pe asigurarea unei conectivități fiabile atât pentru zonele rurale, cât și pentru cele urbane, pe sprijinirea companiilor care ne sunt clienți, în special a companiilor mici și mijlocii, în drumul acestora către creșterea gradului de digitalizare pentru a beneficia de oportunitățile unei lumi digitale, oferindu-le soluții dedicate şi expertiza noastră. Am continuat să colaborăm cu autoritățile publice pentru a accelera transformarea digitală a României, dar şi să fim un partener de încredere pentru clienții noștri și pentru societate în general, navigând, în același timp, printre provocările și incertitudinile pe care le-au adus cel de-al doilea an de criză pandemică, precum și impactul creșterii semnificative a costurilor asupra business-ului nostru. Totodată, am accelerat procesul de transformare către un furnizor de conectivitate de nouă generație și de servicii digitale. Acesta este de altfel planul strategic pentru următorii ani de creștere accelerată și business dinamic, care oferă tehnologie și soluții digitale, dincolo de serviciile tradiționale de comunicaţii electronice. Ne concentrăm pe transformarea modului în care interacționăm cu clienții prin platformele noastre digitale și pe valorificarea întregului potențial al convergenței. În același timp, rămânem consecvenți promisiunii de a contribui în mod semnificativ la construirea României digitale”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Romania.