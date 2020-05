Vodafone România a înregistrat în anul financiar 2019/2020 venituri totale de 905 milioane euro, care includ şi rezultatele UPC România

Vodafone România a înregistrat în anul financiar 2019/2020, încheiat pe 31 martie, venituri totale de 905 milioane euro, care includ şi rezultatele UPC România, companie achiziţionată în august 2019, informează compania, anunță MEDIAFAX.

În martie 2019, compania a raportat venituri din servicii de 715,3 milioane de euro pentru anul fiscal anterior, în scădere cu 1,1%, in cauza impactului negativ al tarifelor de interconectare . Veniturile organice din servicii au crescut în anul fiscal 2018/2019 cu 0,7%.

„Anul financiar trecut a fost foarte dinamic pentru noi şi am avut numeroase realizări importante care includ, printre altele, lansarea primei reţele 5G din ţară şi extinderea pe piaţa IoT pentru a permite clienţilor noştri business să devină şi mai performanţi pe o piaţă competitivă. Am continuat cu o altă realizare semnificativă, nu numai pentru noi, ci şi pentru întreaga societate digitală din România – achiziţia UPC. Am lansat prima ofertă comercială convergentă la începutul lunii septembrie 2019 şi am finalizat extrem de rapid procesul de fuziune în doar câteva luni. La sfârşitul acestui an financiar, ne-am adaptat strategia şi modul de lucru pentru a face faţă acestei crize sanitare şi sociale fără precedent. Am continuat să investim şi să creştem capacităţile reţelelor noastre pentru a menţine România conectată şi eforturile noastre au fost răsplătite cu certificarea „Best in Test” primită din partea auditorului independent umlaut AG (fostul P3 communications)”, a declarant Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

De la achiziţia UPC, baza consolidată de clienţi cu servicii fixe broadband a crescut cu 18.000, atingând o valoare de 702.000 de clienţi.

Valoarea ARPU mobil a fost de 5.1 euro în anul fiscal încheiat la 31 martie 2020, înregistrând o scădere de 0,2% faţă de anul trecut.

”De la începutul pandemiei, am investit toate eforturile pentru a ne proteja angajaţii, pentru a dezvolta soluţii fiabile de comunicaţii pentru toţi clienţii noştri astfel încât aceştia să-şi poată desfăşura în continuare viaţa personală şi profesională fără probleme. Iniţiativele noastre s-au concentrat pe sprijinirea întregii societăţi româneşti, de la furnizarea accesului la educaţie online, până la donaţii semnificative şi sprijin pentru instituţiile medicale şi autorităţile statului”., a adăugat Murielle Lorilloux.