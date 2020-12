Volkswagen explorează un nou model de vânzări pentru vehiculele electrice în China

Volkswagen AG lansează un nou model de vânzări în China şi va deschide showroom-uri în centrele oraşelor pentru vehiculele electrice la care va oferi preţuri fixe, renunţând la sistemul convenţional de vânzări din industria auto, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, societatea mixtă deţinută de Volkswagen şi compania chineză SAIC Motor a deschis primul showroom conform noului sistem în oraşul Hangzhou, potrivit postărilor din social media. Magazinul, numit "ID. Store X", vinde maşini electrice din familia ID.

Clienţii pot comanda vehicule la preţuri fixe direct prin site-ul companiei, prin aplicaţia de pe telefon sau de la dealerii autorizaţi. Investiţiile în noile magazine sunt realizate de un grup de dealeri selectaţi de VW şi tot ei le operează, a anunţat miercuri grupul german.Producătorii auto tradiţionali stabilesc de obicei un preţ oficial, dar deseori dealerii oferă discounturi sau cer preţuri mai ridicate, în funcţie de cererea pentru modele.Noua abordare a VW diferă de modelul Tesla, care vinde maşinile direct, fără a apela la dealeri. În prezent, Tesla are peste 150 de showroom-uri şi centre de servicii în China, în timp ce grupul chinez Nio Inc are 189 de magazine, Xpeng Inc are 116, iar Li Auto Inc - 45.SAIC-Volkswagen a anunţat că va deschide 40 de magazine "ID. Store X" în 29 de oraşe din statul asiatic în următorii doi ani.Şi societatea mixtă deţinută de Volkswagen şi compania chineză FAW urmează să anunţe noile planuri pentru vânzarea maşinilor electrice.Luna trecută, Volkswagen a anunţa că până în 2023 va lansa pe cea mai mare piaţă auto din lume opt modele electrice din familia ID., cu partenerii săi locali SAIC şi FAW.Autorităţile de la Beijing vor ca până în 2025 vânzările de vehicule electrice şi hibride pe piaţa chineză să reprezinte 20% din vânzările de maşini noi, de la 5% în prezent.Pe piaţa vehiculelor electrice din China, VW concurează cu Tesla şi Nio Inc.Analiştii se aşteaptă ca în acest an să fie vândute pe piaţa chineză aproximativ 1,1 milioane de vehicule electrice şi hibride.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 mărci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley şi Bugatti, dar şi camioanele MAN şi Scania.În acest an, Asociaţia Producătorilor Auto din China se aşteaptă la un recul de aproximativ 10% al vânzărilor pe cea mai mare piaţă auto din lume, iar în cazul unui al doilea val de infecţii declinul s-ar putea adânci la aproximativ 20%.China este responsabilă pentru 27% din producţia auto globală, faţă de 7% în 2003, conform datelor UBS.