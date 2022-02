Volodimir Zelenski: Cu ce ne mai ajută sancțiunile după ce nu vom mai avea granițe?

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă, la CNN, că sancţiunile pregătite de occident împotriva Rusiei ar trebui să fie anunţate înainte de un eventual atac.

„Nu avem nevoie de sancţiunile voastre după ce are loc bombardamentul şi după ce se va trage asupra ţării noastre sau după ce nu vom mai avea graniţe sau după ce nu vom mai avea economie... De ce am avea nevoie atunci de sancţiuni? Am avut o discuţie cu unul dintre liderii ţărilor importante, cu ceva timp în urmă, şi vorbeam despre politica legată de sancţiuni... Aveam o viziune diferită despre cum ar trebui aplicate sancţiunile când atacul Rusiei se va întâmpla. Dacă întrebaţi: ‘Ce se poate face?, ei bine, se pot face multe. Vă putem da o listă. Cel mai important este să existe dorinţă. Dacă nici măcar nu poţi dezvălui ce ce i se va întâmpla cui dacă va începe războiul... mă îndoiesc că se va pune în aplicare după ce se va întâmpla”, a afirmat Zelenski.