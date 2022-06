Volodimir Zelenski, după ce Ucraina a devenit oficial candidată la UE: 'Un moment unic și istoric'

Președintele Volodimir Zelenski spune că decizia liderilor europeni de a acorda Ucrainei statutul de candidat la UE este „unică și istorică".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că salută decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Zelensky a spus că este „un moment unic și istoric" în relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a transmis, de asemenea, pe Twitter că „Ucraina va învinge, Europa va învinge".

Mesajul ministrului ucrainean este însoțit de un scurt videoclip.

„Ziua de astăzi marchează începutul unei lungi călătorii pe care o vom parcurge împreună. Poporul ucrainean aparține familiei europene. Viitorul Ucrainei este alături de UE. Stăm împreună pentru pace", a spus Dmytro Kuleba.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant ???????? a candidate status. It’s a unique and historical moment in ????????-???????? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn