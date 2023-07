Volodimir Zelenski face baie de mulțime la Vilnius: Discurs în faţa a mii de oameni / Video

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoţit de prima-doamnă Olena Zelenska, şi de preşedintele gazdă, Gitanas Nausėda, a venit luni după-amiază în centrul capitalei lituaniene şi a rostit un discurs în faţa a mii de oameni, la scurt timp după ce şeful NATO, Jens Stoltenberg, anunţase că aliaţii au decis ca Ucraina să adere la NATO de îndată ce condiţiile o vor permite, sărind peste etapa birocratică a parcurgerii unui Plan de acţiuni în vederea aderării (MAP), anunță news.ro.

Preşedintele Zelenski, împreună cu preşedintele Lituaniei, a urcat apoi pe o scenă, în centrul Vilniusului, unde au erau adunaţi mii de oameni, şi a rostit un discurs.

„Suntem împreună pentru a ne apăra libertatea”, a proclamat Volodimir Zelenski din Piaţa Lukiskiu din Vilnius.

El a spus că crede într-o „NATO care nu ezită, nu pierde timpul şi nu se uită înapoi la un agresor”.

„NATO va oferi Ucrainei securitate. Ucraina va face NATO mai puternică!” a promis el în uralele puternice ale mulţimii.

