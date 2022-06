Volodimir Zelenski îl persiflează pe Vladimir Putin: 'Cred că are o boală gravă. Suferă de lipsă de respect faţă de poporul ucrainean'

Şeful statului rus, Vladimir Putin, suferă într-adevăr de o gravă maladie, iar aceasta constă în lipsa de respect faţă de poporul ucrainean, a apreciat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că de această boală suferă mulţi din anturajul liderului rus, potrivit media ucrainene Unian şi Rbc.ua, care citează miercuri un fragment dintr-un interviu mai amplu acordat de acesta unui post de televiziune american.

Solicitate să comenteze referitor la speculaţiile potrivit cărora Putin ar fi bolnav, Zelenski a afirmat într-un interviu pentru NBC că boala liderului rus este mai periculoasă decât cancerul despre care vorbesc unele media."Nu ştiu ce se întâmplă cu Vladimir Putin. Cred că are o boală gravă, dar aceasta este mai complicată decât boala despre care vorbiţi. Aceasta este o boală privind lipsa de respect faţă de poporul nostru, are legătură cu capturarea teritoriului nostru, cu torturile comise de soldaţii lui pe pământul nostru", a spus preşedintele ucrainean, remarcând că nu doar Putin "suferă de această boală" în Rusia."Din păcate, nu este problema unei singure persoane. Mulţi din anturajul preşedintelui Federaţiei Ruse suferă din aceeaşi cauză: ambiţii supradimensionate, neînţelegere şi lipsă de respect pentru legile internaţionale, pentru viaţa oamenilor. Pentru ei, asta e un fleac. Aceasta este o boală foarte periculoasă pentru statul nostru", a subliniat Volodimir Zelenski.Zelenski a insistat că această maladie este periculoasă pentru Ucraina, iar speculaţiile dacă Putin are sau nu cancer sau altă boală nu reprezintă decât simplă pălăvrăgeală.Anterior, o serie de experţi şi mass-media din diferite ţări au susţinut că Vladimir Putin ar fi grav bolnav. În special, preşedintelui rus i-au fost atribuite diverse tipuri de cancer, precum şi schizofrenie, demenţă, precum şi boala Parkinson. La sfârşitul lunii mai, au apărut informaţii că preşedintele rus ar fi fost operat, notează Unian.Informaţiile despre bolile preşedintelui rus Vladimir Putin sau chiar despre decesul său lucrează în favoarea Kremlinului. Oamenii în loc să lupte sau să ajute armata (ucraineană) aşteaptă moartea dictatorului, consideră Viktor Andrusiv, consilier al ministrului ucrainean de interne, citat de Gazeta.ua. Nu există nicio confirmare oficială că Putin ar suferi de vreo boală incurabilă, fiind vorba doar de speculaţii, adaugă el.