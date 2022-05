Volodimir Zelenski: rușii au bombardat o școală și au ucis 60 de civili/ Video

Şaizeci de persoane au fost ucise sâmbătă în bombardamentul unei şcoli din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a declarat duminică preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie AFP.

"Chiar ieri, în satul Bilogorivka, în regiunea Lugansk, o bombă rusească a ucis 60 de civili", a afirmat Volodimir Zelenski în cursul unei intervenţii în videoconferinţă la un summit al G7.

"Ei încercau să-şi găsească refugiu în clădirea unei şcoli obişnuite care a fost vizată de o lovitură aeriană rusească", a adăugat el.

"O bombă aeriană a lovit o şcoală şi 60 de persoane au murit sub dărâmături", a indicat la rândul său guvernatorul regiunii Lugansk, Serhii Gaidai, la postul de televiziune în limba rusă Current Time TV.

"Sunt în continuare lovituri foarte puternice asupra Bilogorivka", a continuat el.

No words… 60 people killed as a result of Russian bombing a school in Bilogorivka on May 7 - officials #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZXhaqcQIM7