Voluntarii Crucii Roşii Vrancea s-au implicat în campania de promovare a vaccinării

Voluntarii Crucii Roşii Vrancea au fost solicitaţi de autorităţi să se implice în campania de promovare a vaccinării, pentru a creşte rata de imunizare anti-COVID în judeţ, mai ales în localităţile din zonele rurale unde procentul de vaccinare este scăzut, au informat reprezentanţii Prefecturii Vrancea.

"Ne preocupă această poziţie codaşă în clasamentul vaccinării şi încercăm să facem ceva pentru a remedia această situaţie. Pentru că am constatat că Filiala de Cruce Roşie Vrancea ar putea să fie un vector de imagine credibil, am decis să îi implicăm în această campanie, pentru ca populaţia, mai ales din mediul rural, să înţeleagă mai bine necesitatea acestui demers. Am discutat cu doamna Rodica Davidean, preşedintele Crucii Roşii Vrancea, şi cu medicul Janina Lazăr, coordonatorul judeţean al campaniei de vaccinare, şi le-am încurajat să găsească modalităţi de colaborare pentru promovarea vaccinării. În cursul zilei de miercuri am avut prima acţiune de promovare a vaccinării, la Poiana Cristei, dar vom continua astfel de activităţi şi în alte comunităţi", a declarat, pentru AGERPRRES, prefectul Gheorghiţă Berbece.

Potrivit prefectului, printre cauzele ratelor mici de vaccinare se numără mentalitatea şi lipsa implicării liderilor de opinie din comunitate.

"Am avut diverse întâlniri cu primarii, cu asistenţii medicali, cu asistenţii comunitari sau liderii din anumite comunităţi. Cauzele procentelor de vaccinare scăzute din aceste localităţi sunt multiple. În primul rând mentalitatea. Mentalitatea oamenilor simpli, de la ţară, cărora li s-a indus ideea că vaccinarea este un lucru rău, astfel că aceştia, fără să aibă o justificare clară, fără să cunoască cu adevărat riscurile la care se expun, au preferat să nu se vaccineze. Un alt motiv este acela că vaccinarea în anumite comunităţi, mai ales în cele mici, nu a fost susţinută de lideri de opinie importanţi. Vorbim de preoţi în primul rând, dar şi de medici care nu au încurajat vaccinare şi nici nu s-au vaccinat. Oamenii sunt foarte speculativi şi întreabă în primul rând medicul care le recomandă vaccinarea dacă acesta s-a vaccinat", a spus prefectul.

Acesta şi-a exprimat speranţa că, urmare a noii alianţe dintre PSD şi PNL la guvernare, lucrurile se vor schimba în judeţ şi în ceea ce priveşte vaccinarea anti-COVID.

"Cel puţin la noi în judeţ, mare parte din localităţile pesediste au rate mult mai mici de vaccinare, cu excepţia poate a Goleştiului şi Cîmpineanca, localităţi mai aproape de municipiul Focşani. E o diferenţă destul de clară între cei care au susţinut şi cei care nu că nu au susţinut, dar nu s-au implicat şi au preferat să stea deoparte pentru că aşa era semnalul politic la nivel naţional. Sperăm ca de acum aceştia să se implice mai mult pentru sănătatea cetăţenilor lor", a afirmat Berbece.

Procentajul de vaccinare cu cel puţin o doză a populaţiei în Vrancea este de circa 25%, cele mai mai valori înregistrându-se în municipiul Focşani şi comuna Soveja, unde peste 36% din populaţie s-a vaccinat cu cel puţin o doză, în timp ce la Slobozia Bradului mai puţin de 3% din populaţie s-a vaccinat cu cel puţin o doză.