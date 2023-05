Vremea la extreme: Valul de căldură a fost înlocuit de ninsori, în nordul Spaniei

Căderi de zăpadă au fost înregistrate în regiuni din nordul Spaniei vineri, după mai multe luni complet lipsite de ploi şi după temperaturi ridicate asociate mai degrabă cu vara decât cu primăvara, informează Reuters, potivit Agerpres.

Această ninsoare neobişnuită s-a produs în La Raya, o zonă muntoasă din provincia Asturia, în timp ce grindină şi ploi torenţiale au căzut în regiunile mediteraneene ale Spaniei, inclusiv în Catalonia şi Valencia, după mai multe luni fără niciun fel de precipitaţii.

Spania a înregistrat cel mai secetos început de an din istoria înregistrărilor sale meteorologice, a anunţat miercuri AEMET, înregistrând mai puţin de jumătate din cantitatea medie de precipitaţii în primele patru luni din 2023.În acest an, până acum, Spania a avut deja 11 zile mai calde decât în mod normal, de peste două ori mai multe decât numărul tipic de zile de acest fel observate într-un an întreg.