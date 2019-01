Vremea severă a pus stăpânire pe aproape toată România - MAI anunță măsuri pentru situații de urgență

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut vineri, 25 ianuarie a.c., la sediul MAI, o declarație de presă pe tema efectelor fenomenelor meteorologice.

Redăm, în continuare, declarația de presă:

”La nivel național este în vigoare o atenționare meteorologică Cod Galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie ce vizează precipitații abundente cantitativ, predominant ploi și lapoviță în zonele joase de relief, precum și ninsori și viscol la munte pentru 25 județe (AB, AG, BC, BT, BV, BR, BZ, CS, CV, DB, GL, GJ, HR, HD, IL, IS, IF, MH, NT, PH, SB, SV, VS, VL și VN) și municipiul București începând de ieri și până astăzi la ora 14.00.

În această dimineață, au mai fost emise alte atenționări de fenomene meteorologice imediate de COD GALBEN, care vizează ceață și polei pentru 6 județe (CL, CT, DJ, OT, VL și TL) până în jurul prânzului. În județul Vrancea, până la ora 11 este în vigoare o atenționare COD PORTOCALIU privind depuneri semnificative de polei pe arii extinse.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică COD GALBEN până sâmbătă la ora 12.00 ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite pentru râurile din 6 județe (AG, DJ, GJ, MH, OT și VL).

În contextul avertizărilor de vreme severă, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost dispuse măsuri pentru prevenirea și gestionarea producerii unor situații de urgență.

Peste 12.000 de angajați MAI – pompieri, polițiști și jandarmi - au fost mobilizați încă din momentul emiterii avertizărilor meteo astfel încât să poată interveni imediat în sprijinul populației.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a ținut permanent legătura în aceste zile cu Instituțiile Prefectului din toate județele afectate pentru coordonarea intervențiilor și acordarea de sprijin logistic acolo unde situația o impune.

Încă de la apariția primelor efecte ale fenomenelor meteo periculoase, Inspectoratele pentru situații de urgență din județele vizate de vremea severă au activat grupele operative pentru a putea veni în sprijinul oamenilor.

Evoluția fenomenelor meteorologice este permanent monitorizată astfel încât, dacă situația o va impune, intervențiile pompierilor, polițiștilor și jandarmilor să se poată desfășura în cel mai scurt timp posibil.

Pe parcursul nopții trecute s-au înregistrat efecte în 9 județe (BH, BR, BZ, CL, CT, GJ, IF, IL și VL) și în municipiul București. De asemenea, au fost afectate Autostrada A2, 8 drumuri naționale, 5 drumuri județene și 1 secție de cale ferată.

În contextul vremii nefavorabile, pompierii au derulat misiuni de degajare a arborilor căzuți pe autoturisme sau pe carosabil din cauza vântului puternic, evacuarea apei acumulate pe tronsoanele de drum inundate din cauza precipitațiilor abundente și acordarea primului ajutor persoanelor aflate in dificultate.

La acest moment, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe majoritatea arterelor rutiere din județele aflate sub atenționare meteo.

Din informațiile primite de la Centrul Infotrafic al Poliției Române, la acest moment din cauza poleiului, traficul rutier pe Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa este oprit de la kilometrul 10 (Bucureşti) până la kilometrul 106 (Drajna Nouă).

În judeţul Gorj, din cauza viscolului puternic, traficul rutier este oprit pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca.

În judeţul Ialomiţa, din cauza poleiului de pe carosabil, sunt restricții de circulație pe DN2C, pe tronsonul Amara – limita cu judeţul Buzău. Semnalăm, de asemenea, că din acelaşi motiv, majoritatea drumurilor judeţene din Ialomița sunt impracticabile.

În judeţul Buzău, din cauza poleiului de pe carosabil pe DN2C, pe tronsonul Costeşti – limita cu judeţul Ialomiţa, este instituită restricţie de tonaj (7,5 tone).

Circulaţia feroviară a fost închisă în această dimineaţă pe secţia de cale ferată 202, între localităţile Strâmbuţa (judeţul Hunedoara) şi Pietrele Albe (judeţul Gorj), după ce calea ferată a căzut grohotiş de pe versanţi.

La acest moment există unele probleme privind alimentarea populației cu energie electrică în 46 de localități din 7 județe, fiind vorba de aprox. 14.000 de abonați. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situațiilor semnalate.

Din cauza ceţii, porturile Midia şi Mangalia au fost închise. Din acelaşi motiv, porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud-Agigea sunt deschise doar maritim.

Pentru siguranţa dumneavoastră, evitați pornirea la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar, dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă, în prealabil, dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Facem un apel la persoanele vârstnice din zonele unde sunt probleme cu poleiul să manifeste prudență și dacă se poate să renunțe la deplasări în aceste zile. Recomandăm rudelor să țină permanent legătura cu persoanele vulnerabile pentru a se asigura că acestea nu se află într-o situație problematică și nu au nevoie de ajutor.

În situația manifestării vântului puternic, vă recomandăm să rămâneți în spații închise care să vă asigure protecția și evitați deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.

Pentru a circula în siguranţă şi pentru a evita producerea unor accidente, le recomandăm şoferilor:

- să circule cu prudență;

- să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo-rutiere;

- să nu oprească sau să staţioneze în locuri unde ar putea împiedica desfăşurarea normală a traficului rutier;

- să păstreze în mers o distanţă suficient de mare faţă de autovehiculul din față, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, în situaţia în care acesta încetineşte brusc;

- să respecte semnalele poliţiştilor rutieri;

Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone sau cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, valoarea unui punct amendă fiind de 145 lei.

În afară de sancţionarea cu amendă, va fi reţinut certificatul de înmatriculare al autovehiculului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulaţie.

Pietonilor le recomandam să circule doar pe trotuare, să traverseze carosabilul doar prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, după ce s-au asigurat temeinic că traversarea se face în condiții de siguranță, iar conducătorii de vehicule le-au înțeles intenția de a traversa.

Este important de menționat că, deși la ora 14.00 atenționarea de Cod Galben se va ridica, în cursul zilei de azi va continua să plouă, ziua în sud-vest, local în sud și est și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a țării. De altfel, există posibilitatea emiterii unui nou mesaj de cod galben pentru jumătatea de sud a țării care sa fie în vigoare până sâmbătă după amiaza cu referire la precipitații însemnate cantitativ - ninsori abundente în zona de munte, precipitații mixte la altitudini mai joase, polei și vânt puternic.

În Muntenia și în jumătatea de sud a Moldovei, vor fi condiții de depunere a poleiului. Vântul va avea în continuare intensificări de până la 60 de kilometri pe oră, iar în zonele înalte, unde a nins consistent, zăpada va fi viscolită.

Mâine se vor semnala precipitații în toate regiunile, însemnate cantitativ mai ales la munte.

În nord-estul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și în zonele de munte vor predomina ninsorile, în centru vor fi precipitații mixte, iar în sud și sud-est, ziua vor fi mai ales ploi, iar noaptea și ninsori sau lapoviță. Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei.

Despre o ameliorare a vremii vom putea vorbi abia de duminică, 27 ianuarie, când aceasta va intra în normalul acestei perioade”.