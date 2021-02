VTEX: Comerţul online din România va creşte cu cel puţin 15% în acest an

Comerţul online din România va creşte cu cel puţin 15% în acest an, în timp ce plata cu cardul se va afla pe un trend ascendent, de 39%, inclusiv în mediul rural, relevă o analiză întocmită de către dezvoltatorul local al unei soluţii integrate de comerţ şi marketplace, potrivit Agerpres.

Conform datelor centralizate de VTEX România, în acest context, se estimează că numărul magazinelor online cu peste o mie de comenzi pe zi se va tripla în următorii trei ani, iar cele mai mari creşteri observate în 2021 vor fi în categoriile home & deco, pharma şi fashion.

"În acest moment sunt maximum 100 de magazine online pe piaţa locală care primesc peste 1.000 de comenzi pe zi, dar în următorii 3 ani numărul acestora se va tripla pe fondul a cinci tendinţe de transformare digitală, care vor defini comerţul online local. Vom vedea o accelerare mai mare şi o creştere puternică a investiţiilor în digitalizare, tehnologie şi servicii a jucătorilor consacraţi din domeniu. Piaţa de e-commerce este încă la început de drum, la fel şi serviciile şi shift-ul către inovaţie sau experienţe în offline, deci există un potenţial uriaş. De asemenea, pe termen mediu, piaţa se va "aşeza" şi centra în jurul unor marketplace-uri, tendinţa globală fiind de consolidare a coşului de cumpărături într-un singur loc. Consumatorii vor avea destinaţii preferate de shopping şi vor dori să facă toate achiziţiile dintr-un singur loc", explică Cristi Movilă, lider de expansiune pentru Europa de Est în cadrul VTEX.

În viziunea companiei, retailerii şi mall-urile se vor orienta către modele de business online şi omnichannel pentru a susţine comerţul afectat de pandemie şi a asigura supravieţuirea sectorului. Un exemplu în acest sens este Veranda Shop Online care îşi propune "atragerea a minimum 70 de chiriaşi pe platformă, care nu sunt prezenţi în mall-ul fizic, din zona antreprenorială şi a produselor de nişă, non mass-market".

Totodată, la capitolul plăţi, se va semnala o creştere la operaţiunile cu cardul şi mobile shopping. Astfel, rata de acoperire a serviciilor de Internet a crescut şi va atrage un salt cu 33% a traficului de pe computerele conectate la reţea şi cu 12% pentru echipamentele mobile.

Mai mult, datele PayU indică o creştere a adopţiei plăţii cu cardul, odată cu introducerea măsurilor suplimentare de securitate conform directivei PSD2, alături de alte soluţii precum opţiunea de retur a banilor "instant money back" în 30 de minute de la momentul confirmării returului sau opţiunea de plată în siguranţă cu un singur click au crescut încrederea în această metodă sigură de plată.

"Rata de penetrare a plăţii online a crescut cu 50% atingând 36% în 2020, cu un maxim raportat de unii comercianţi de peste 50%. Pentru anul 2021 estimăm o pondere de 39%. Acum, oamenii petrec mult timp online, iar cumpărăturile online sunt mai la îndemână. Unii utilizatori s-au mutat din oraşele aglomerate către zonele rurale, astfel că ne aşteptăm să vedem o creştere a plăţilor cu cardul inclusiv în zona rurală", afirmă Elena Gheorghe, country manager PayU România.

Analiza Vtex România arată că, tot pe zona digitalizării, companiile vor investi în integrarea unor soluţii de management al operaţiunilor dotate cu Inteligenţă Artificială (AI), care permită optimizarea costurilor şi a eforturilor logistice. "În practică, atunci când am aplicat modele de AI, am sesizat creşteri ale vânzărilor, deoarece clienţii au ajuns mai uşor la produse care l-au convins, generând o majorare a ratei de conversie de produse recomandate: pentru produse din gama Fashion am sesizat creşteri şi de 250% sau o conversie generală de peste 2% pentru produsele cosmetice", susţine Alexandru Lăpuşan, CEO şi co-fondator Zitec.

De asemenea, reţelele sociale vor juca un rol important în dezvoltarea afacerilor din online. Specialiştii din domeniu apreciază că această metodă de shopping va fi mai valoroasă în special pentru produsele care sunt extrem de nişate.

Nu în cele din urmă, segmentele home & deco, pharma şi fashion vor fi vedetele anului 2021, iar comercianţii se vor asocia în platforme de comerţ colaborativ, în aşa fel încât să acopere o gamă mai mare de nevoi şi servicii.

VTEX este prima şi singura soluţie complet integrată de comerţ, marketplace şi Order Management System (OMS), din lume, care unifică experienţele utilizatorilor pe toate canalele, într-o singură soluţie completă, destinată companiilor medii şi mari.

Mărci internaţionale, inclusiv Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, Samsung, Carrefour şi Nestle, alături de alţi peste 3.000 de clienţi activi în 50 de ţări, au încredere că soluţia integrată de comerţ va accelera şi va asigura transformarea comerţului lor.