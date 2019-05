Walter Zenga este în cărţi la FCSB

Rămas fără echipă din luna martie a acestui an, tehnicianul italian, Walter Zenga, aşteaptă să vină ofertele. Antrenorul, care a pregătit-o ultima dată pe formaţia Venezia din Serie B din Italia, a declarat, în exclusivitate pentru ProSport, că "nu m-a căutat nimeni din România", potrivit mediafax.

Rămas fără echipă din luna martie a acestui an, tehnicianul italian, Walter Zenga, aşteaptă să vină ofertele. Antrenorul, care a pregătit-o ultima dată pe formaţia Venezia din Serie B din Italia, a declarat, în exclusivitate pentru ProSport, că "nu m-a căutat nimeni din România", dar este deschis negocierilor.

"(n.red. - Ai accepta să preiei o echipă din România) - Depinde cine mă sună şi ce proiect are. Nu m-a sunat domnul Gigi Becali, dar dacă mă sună eu sunt dispus. Eu când am fost la Steaua (n.r FCSB), domnul Becali niciodată nu s-a băgat la echipă. Să nu confundăm faptul că un antrenor discută cu patronul, dar patronul niciodată nu impune ceva antrenorului", a spus Walter Zenga, care a dezvăluit ce "idee" i-a propus fostului său antrenor secund, acum campion al României cu CFR Cluj: "Am vorbit cu Dan Petrescu. I-am zis aşa: tu iei echipa în deplasare, eu iau echipa când joacă acasă".

Zenga a vorbit şi despre fostul său jucător, Nicolae Dică, pe care l-a pregătit în perioada când italianul o antrena pe FCSB, în 2004 - 2005. (n.red. - Ce notă i-ai acorda lui Nicolae Dică în postura de antrenor?) - "Nu este uşor să lucrezi la Steaua sau la FCSB, ai presiune mare, trebuie să câştigi mereu, dar Dică a demonstrat că este un antrenor care are valoare", a mai spus Walter Zenga.

În afară de FCSB, Walter Zenga a mai antrenat în România la FC Naţional şi Dinamo. De-a lungul carierei, tehnicianul din Peninsulă a mai pregătit Sampdoria, Wolves, Crotone, Catania, Palermo şi câteva formaţii din Golf. Ultima oară a fost la Venezia, de unde a fost demis pe 5 martie 2019, în urma unei serii de rezultate slabe.