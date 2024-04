Warner Bros. anunţă un nou film Matrix regizat de Drew Goddard

Warner Brothers a anunţat miercuri că scenaristul filmului "The Martian", Drew Goddard, va scrie şi regiza pentru studio un nou film din franciza de acţiune SF "Matrix", informează News.ro.

Acesta va fi primul film din serie, care include originalul din 1999, precum şi "The Matrix Reloaded", "The Matrix Revolutions" şi "The Matrix Resurrections", în care nu vor fi implicaţi direct co-creatorii săi, Lana sau Lilly Wachowski, deşi Lana urmează să fie producător executiv. Nu se ştie încă dacă starurile francizei Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne-Moss, Hugo Weaving şi Jada Pinkett-Smith sunt implicate.

Goddard, care a obţinut o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat pentru "The Martian" în 2016, are credite considerabile în domeniul SF, după ce şi-a început cariera de scenarist în serialul din anii '90 "Buffy the Vampire Slayer", înainte de a trece la seriale precum "Angel", "Alias" şi "Lost". Este creatorul serialului Marvel "Daredevil", care a rulat din 2015 până în 2018 pe Netflix, şi este producător executiv şi regizor la îndrăgitul serial de comedie "The Good Place" de pe NBC. Alte credite de scenaristică includ "Cloverfield", "The Cabin in the Woods" şi "World War Z".

Primul film "Matrix", cu Reeves în rolul unui programator de calculatoare devenit luptător în lumea interlopă cibernetică, a devenit o piatră de încercare culturală definitorie la începutul mileniului, datorită efectelor vizuale revoluţionare, poveştii halucinante a realităţii simulate şi acţiunii. Filmul a avut încasări de 467 de milioane de dolari în întreaga lume, l-a transformat pe Reeves într-o vedetă de cinema şi a câştigat patru premii Oscar, pentru cele mai bune efecte vizuale, cel mai bun montaj, cel mai bun sunet şi cel mai bun montaj de sunet. Urmările "The Matrix Reloaded" şi "The Matrix Revolutions", lansate unul după altul în 2003, au primit critici mixte şi un interes inegal din partea publicului.

"The Matrix Resurrections" a primit, de asemenea, recenzii slabe sau mixte, Peter Bradshaw de la The Guardian numindu-l "un reboot greoi, care nu oferă un motiv convingător pentru existenţa sa decât acela de a stoarce un al patrulea flux de venituri de la fanii Matrix". Pentru o vreme s-a presupus că acesta va fi sfârşitul francizei, până când Goddard a intervenit.

"Nu este o hiperbolă să spun că filmele Matrix au schimbat atât cinematografia, cât şi viaţa mea", a spus el. "Arta rafinată a Lanei şi a lui Lilly mă inspiră în fiecare zi şi sunt mai mult decât recunoscător pentru şansa de a spune poveşti în lumea lor".