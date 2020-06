Warner Music a obţinut 1,93 miliarde de dolari, în cea mai mare listare din SUA în 2020

Warner Music Group, a treia casă de discuri din lume, a anunţat miercuri că în urma Ofertei Publice Iniţiale (IPO) a obţinut 1,93 miliarde de dolari, în cea mai mare listare din SUA în 2020, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Compania şi-a majorat oferta la 77 milioane de acţiuni la preţul de 25 dolari per titlu, după ce iniţial îşi propusese să ofere 70 milioane de acţiuni.Warner Music, unde şi-au înregistrat discurile artişti ca Ed Sheeran, Cardi B şi Bruno Mars, a stabilit pentru IPO un interval ţintă de 23 - 26 dolari per titlu.Majorarea ofertei vine pe fondul creşterii apetitului investitorilor pentru listări, care s-au oprit în martie în urma declinului pieţelor bursiere globale, ca efect al pandemiei de coronavirus (COVID-19).Warner Music, deţinută în principal de firma Access Industries a miliardarului Len Blavatnik, a raportat în primul trimestru din 2020 pierderi nete de 74 milioane de dolari, faţă de un profit de 67 milioane de dolari în urmă cu un an. Datoria totală este de 2,98 miliarde de dolari.