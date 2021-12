Washigton - Joe Biden reia o tradiție întrerută de Donald Trump

Preşedintele american Joe Biden a reluat duminică tradiţia întreruptă de predecesorul său Donald Trump şi a asistat la decernarea premiilor Kennedy Center din Washington care i-au onorat în acest an, între alţii, pe cântăreţul de operă portorican Justino Diaz, pe cântăreaţa canadiană Joni Mitchell, pe Berry Gordy, creatorul casei de discuri Motown Records, şi pe actriţa şi cântăreaţa Bette Midler, transmit EFE şi Reuters.

Este prima revenire a unui lider american la această gală, din 2016, la care a participat preşedintele democrat de la acea vreme, Barack Obama (2009-2017), dat fiind că succesorul acestuia, Donald Trump (2017-2021), a evitat să participe la gală în primii trei ani ai săi la Casa Albă, iar, ulterior, în 2020, evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.

Prestigioasele premii ale Kennedy Center, care sunt acordate anual, din 1978, de The John F. Kennedy of the Performing Arts, reprezintă o recunoaştere a artiştilor care ''au îmbogăţit cel mai mult cultura Statelor Unite''. Ceremonia de decernare a premiilor Kennedy Center va fi transmisă la postul de televiziune CBS în data de 22 decembrie.''Tuturor laureaţilor Kennedy Center din trecut şi din prezent, vă mulţumesc că v-aţi pus talentul la dispoziţia naţiunii şi... a lumii'', a declarat Joe Biden, la o recepţie care a avut loc la Casa Albă, înaintea galei de la Kennedy Center.Joe Biden, soţia sa Jill, vicepreşedinta Kamala Harris şi soţul ei Doug Emhoff au participat la ceremonia de la Kennedy Center, la fel ca preşedinta Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, şi şeful Curţii Supreme de Justiţie, John Roberts.''Este chiar plăcut, foarte plăcut să vedem boxa prezidenţială ocupată din nou'', a declarat la începutul spectacolului comediantul David Letterman, în timp ce participanţii au aplaudat în picioare.Pe parcursul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii, Bette Midler a fost laureată a premiilor Grammy, Emmy, Tony şi Golden Globe şi a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume. Actriţele Goldie Hawn, Scarlett Johansson şi Barbara Hershey i-au adus un omagiu lui Midler la eveniment. ''Nimic nu o opreşte pe Bette'', a spus Hawn.''A fost divin la Casa Albă. Foarte curat. Plăcut. Chestii super. Mâncarea a fost excelentă. Vinul a fost un pic dulce'', le-a spus Midler reporterilor după recepţia de la Casa Albă, în timp ce se îndrepta spre Kennedy Center.Cântăreaţa şi compozitoarea canadiancă Joni Mitchell, cunoscută pentru melodii precum ''Both Sides, Now'' şi ''Big Yellow Taxi'', este câştigătoarea a numeroase premii Grammy şi a fost inclusă în The Rock & Roll Hall of Fame.Gala s-a deschis cu cântecele lui Mitchell, ''The Circle Game'' şi ''A Case of You'', în interpretarea cântăreţei Norah Jones şi cu piesa ''River'', cântată de Brandi Carlile.Lorne Michaels, născută tot în Canada, este creatoarea şi producătoarea executivă a spectacolului de comedie ''Saturday Night Live'' (SNL) de la postul NBC.Biden a remarcat că de-a lungul timpului şapte comedianţi l-au imitat. ''Dacă nu eşti în stare să râzi de propria persoană, eşti în mare bucluc, iar dumneavoastră m-aţi făcut să râd mult de mine'', a spus Biden în timpul remarcilor sale la Casa Albă, referindu-se la Michaels. Ulterior, în timpul galei, foşti şi actuali membri ai echipei SNL au lăudat-o şi au luat-o peste picior deopotrivă pe producătoarea canadiană, iar cântăreţul Paul Simon a cântat ''America''.Bas-baritonul Justino Diaz, cântăreţ de operă din Puerto Rico, a fost onorat cu interpretări din operele ''Carmen'' şi ''Faust''. ''Mă simt ca şi cum mă întorc din nou acasă. Doar că în altă parte a casei: Voi sta liniştit pe scaun şi nu trebuie să cânt'', le-a declarat Diaz reporterilor, la intrarea în Kennedy Center.Berry Gordy, compozitor şi producător de discuri din Detroit, a fondat casa de discuri Motown care a devenit sinonimă cu un gen muzical având influenţe din jazz şi blues şi care a fost popularizat de artişti de culoare, printre care Diana Ross, Stevie Wonder, Marvin Gaye şi Lionel Richie, la ale căror cariere a contribuit.Stevie Wonder a cântat pe scena Kennedy Center melodii precum ''You are the Sunshine of My Life'' şi ''Superstition''.''Cred că visez... şi este un vis minunat'', le-a declarat Gordy reporterilor.