WikiLeaks anunţă, printr-un mesaj video, ce s-a întâmplat cu pisica lui Julian Assange după arestarea acestuia

Pisica fondatorului WikiLeaks Julian Assange este în siguranţă, a informat organizaţia, conform CNN şi news.ro.

WikiLeaks a postat un videoclip pe Twitter în care poate fi văzută pisica. Ea pare să fie într-o stare de sănătate excelentă şi se uită la un ecran unde rulează imagini de la postul rus Ruptly cu arestarea lui Assange.

„Putem confirma că pisica lui Assange este în siguranţă. Assange le-a cerut avocaţilor să o scape pe pisică de ameninţările ambasadei la jumătatea lui octombrie. Ei doi se vor reuni în libertate”, se arată în postarea WikiLeaks.

Assange a primit pisica în 2016 în timp ce locuia la ambasada Ecuadorului din Londra. Pisica a devenit cunoscută pe internet, apărând în fotografii cu Assange pe Twitter şi Instagram cu numele de utilizator @embassycat (pisica ambasadei).

Contul de Twitter nu a mai fost însă activ din 2018 iar cel de Instagram din 2017.

În 2018, un judecător i-a transmis lui Assange că va trebui să respecte noile reguli impuse de ambasadă, printre care şi să aibă grijă mai bine de pisica sa. O lună mai târziu, ziarul italian La Repubblica a informat că Assange a eliberat pisica pentru a o scuti de „o izolare care a devenit insuportabilă şi pentru a avea o viaţă mai sănătoasă".

