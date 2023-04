Wizz Air a inaugurat marţi o nouă rută din Iaşi către Istanbul, biletele putând fi cumpărate online, pe site-ul companiei, sau prin intermediul aplicaţiei pentru mobil, conform unui comunicat remis AGERPRES.

"Suntem încântaţi să lansăm această nouă rută de la Iaşi către Istanbul. Istanbulul este o destinaţie populară şi îndrăgită, cu o istorie fascinantă şi o arhitectură incredibilă. Oraşul oferă ceva pentru fiecare tip de călător. Mai mult, aşteptăm cu nerăbdare să primim mai mulţi oaspeţi din Turcia la Iaşi în acest an, aceştia având ocazia să vadă tot ce are de oferit oraşul", a declarat Valeria Bragarenco, corporate Communications manager în cadrul Wizz Air.

Directorul general al Aeroportului Internaţional Iaşi, Romeo Vatră, a subliniat că, prin această cursă, aeroportul este conectat cu lumea întreagă prin hub-ul Istanbul AGA.

"Lansarea rutei Iaşi - Istanbul este un obiectiv atins. Practic, de azi suntem conectaţi cu lumea întreagă prin hub-ul Istanbul AGA, unul dintre cele mai puternice aeroporturi ce oferă legături prin care pot fi accesate cu uşurinţă nenumărate destinaţii. Evident, Istanbul, oraşul ce se întinde pe două continente, este şi o destinaţie turistică foarte apreciată, cu un farmec aparte. De asemenea, noua rută reprezintă un suport pentru mediul de business local, facilitând inclusiv schimburile economice, culturale şi academice între cele două regiuni. Sunt optimist că acest nou serviciu aerian va prezenta interes pentru cetăţenii din zona Moldovei. Iaşi - Istanbul completează harta rutelor permanente deservite de Wizz Air pe Aeroportul Iaşi, contribuind la consolidarea parteneriatului nostru. Cu fiecare rută deschisă pe Aeroportul Iaşi, primim confirmarea că suntem pe drumul cel bun, iar odată cu finalizarea noului terminal de pasageri, vom deveni şi mai atractivi pentru companiile aeriene. Mulţumim operatorului Wizz Air pentru încredere şi susţinere", a spus Romeo Vatră.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a menţionat că dezvoltarea aeroportului înseamnă dezvoltarea judeţului Iaşi şi a unei întregi regiuni.

"Vreau să vă spun că în tot acest timp am reuşit să dezvoltăm relaţii eficiente şi de încredere cu partenerii şi reprezentanţii companiilor aeriene, astfel încât la acest moment avem din ce în ce mai multe curse directe din Iaşi către Bruxelles, Madrid, Paris, Milano, dar şi către destinaţii noi, precum Berlin, Memmingen, Copenhaga, Basel. Partenerii noştri de la Wizz Air au deschis astăzi noi porţi. Avem cursă directă către ISTANBUL. Mulţi dintre ieşeni ne-au scris, am primit multe solicitări pentru a introduce acest zbor şi iată că am reuşit - Turcia este, de astăzi, la doar un zbor distanţă de Iaşi", a adăugat Costel Alexe.

Wizz Air, compania aeriană ultra-low-cost cu cea mai rapidă creştere din Europa, operează o flotă de 181 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania este listată la London Stock Exchange, informează Agerpres.