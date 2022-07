Wizz Air dă lovitura în plin scandal al zborurilor anulate: compania anunță că și-a dublat numărul de pasageri

Wizz Air a transportat un număr-record de 4,34 milioane de pasageri în prima lună de vară, în creştere cu 179% faţă de iunie 2021, potrivit unui comunicat al companiei, remis, marţi, AGERPRES.

În ultimele 12 luni, Wizz Air şi-a extins reţeaua, adăugând 200 de noi rute pentru 126 de destinaţii din Europa şi nu numai. Acum, compania aeriană operează peste 1.000 de rute în reţeaua sa, către mai mult de 190 de destinaţii.

"Pentru a sprijini această creştere continuă, Wizz Air a acceptat livrarea a 27 de aeronave Airbus ultra-moderne şi eficiente în ultimul an. Utilizând cele mai noi tehnologii în domeniu, flota de aeronave Airbus a Wizz Air este un element esenţial în strategia de sustenabilitate a companiei aeriene, sprijinidu-i obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 cu 25% per pasager-kilometru până în 2030. În acest an, Wizz Air a semnat şi un Memorandum de Înţelegere cu Airbus pentru a explora potenţialul operaţiunilor cu aeronave alimentate cu hidrogen", arată reprezentanţii companiei.

Comanda fermă încheiată cu Airbus susţine obiectivul Wizz Air de a deveni un grup de 500 de aeronave până la finalul acestui deceniu. Comanda actuală constă în 13 aeronave A320neo, 255 de aeronave A321neo şi 47 de aeronave A321XLR, dar şi comanda suplimentară pentru 15 aeronave A321neo şi drepturile de achiziţie pentru 75 de aeronave A321neo, reprezentând astfel un total de 411 aeronave.

În iunie 2022, mai mult de 770.000 de pasageri au călătorit cu Wizz Air dinspre şi către aeroporturile din România, cel mai mare număr lunar de pasageri Wizz atins de când compania aeriană şi-a început operaţiunile în ţară, depăşind cei 752.000 de pasageri transportaţi în iunie 2019. În comparaţie cu iunie 2021, a fost înregistrată o creştere cu 143% în ceea ce priveşte pasagerii transportaţi în luna iunie a acestui an de pe aeroporturile din România.

"Suntem mândri că am transportat un număr record de pasageri până la destinaţie în luna iunie. În ciuda bine-cunoscutelor provocări din industria transporturilor, am înregistrat o creştere semnificativă în ultimul an, punând bazele unei creşteri continue pentru următorul deceniu. Comanda noastră pentru mai mult de 400 de aeronave Airbus este un adevărat plus pentru WIZZ, oferind cea mai redusă amprentă de mediu per pasager şi susţinându-ne strategia ambiţioasă WIZZ500. Am vrea să le mulţumim clienţilor noştri loiali pentru că aleg în continuare Wizz Air pentru preţurile sale avantajoase, reţeaua extinsă de rute, flota nouă şi sustenabilă, precum şi serviciile excelente de la bord", a precizat Zsuzsa Trubek, Communications Manager la Wizz Air.