WRC: Sebastien Ogier, lider după prima zi a Raliului Monza

Francezul Sebastien Ogier (Toyota) este lider în Raliul Monza, a şaptea şi ultima etapă a Campionatului Mondial (WRC), joi după-amiază, după prima specială disputată în parcul circuitului de la Monza, lângă Milano, transmite AFP.

Ogier, de şase ori campion mondial, i-a devansat pe cei doi piloţi de la Hyundai, belgianul Thierry Neuville şi estonianul Ott Tanak, campionul din 2019, în timp ce coechipierul său Elfyn Evans, liderul WRC înaintea acestei etape, este pe locul 4.

"Nu am nimic de pierdut, aşa că voi încerca totul ca să nu am regrete", a spus Ogier înainte de startul Raliului Monza, inedit în WRC şi adăugat în calendarul unui sezon scurtat de pandemia de coronavirus.Evans a venit la Monza cu un avans de 14 puncte faţă de Ogier şi de 24 faţă de Neuville. Hyundai este în fruntea clasamentului constructorilor cu un avans de 7 puncte faţă de Toyota. O victorie aduce 25 de puncte.Alte cincisprezece probe speciale sunt prevăzute până la sosirea de duminică la prânz, dintre care şase vineri în parcul Autodromului de la Monza, şapte sâmbătă pe colinele de la nord de Bergamo şi alte trei duminică dimineaţă în incinta faimosului circuit italian unde se dispută în fiecare an Marele Premiu al Italiei de Formula 1.Clasamentul general al Raliului Monza, joi, după prima probă specială:1. Sebastien Ogier-Julien Ingrassia (Franţa/Toyota) 3:31.52. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (Belgia/Hyundai) la 0.53. Ott Tanak-Martin Jarveoja (Estonia/Hyundai) 2.04. Elfyn Evans-Scott Martin (Marea Britanie/Toyota) 2.75. Kalle Rovanpera-Jonne Halttunen (Finlanda/Toyota) 3.06. Esapekka Lappi-Janne Ferm (Finlanda/Ford) la 3.7