Xavi: Dacă mi se va spune că sunt o problemă pentru FC Barcelona voi pleca

"În ziua în care jucătorii nu mă vor mai asculta, îmi voi face bagajele şi voi pleca", a spus miercuri, antrenorul lui FC Barcelona, Xavi Hernandez, aflat sub presiune după ce a pierdut finala Supercupei Spaniei în faţa lui Real Madrid (4-1), scrie AFP.

"Dacă nu aş fi câştigat La Liga în ultimul an, nu aş mai fi fost aici. Nu voi fi niciodată o problemă pentru Barca. Când mi se va spune că sunt o problemă, voi pleca. Îmi place acest club. Sunt aici pentru a-i aduce ceva. Dacă nu o voi mai face, voi pleca acasă. Sunt însă liniştit. Cred că vom avea mai multe reuşite decât eşecuri", a spus Xavi, potrivit Agerpres.

FC Barcelona este momentan pe locul 4 în La Liga, cu 41 de puncte, la 8 puncte de liderul-surpriză Girona.

Duminică, în etapa a 21-a, FC Barcelona va juca în deplasare cu Real Betis (locul 7).La finele anului trecut, Consiliul de administraţie al clubului de fotbal FC Barcelona spunea că are "încredere totală" în antrenorul Xavi Hernandez. "Are toată încrederea noastră şi o merită. Când îi arăţi unui om încredere, el dă tot ce are mai bun. Încrederea pe care o avem în Xavi este totală. Pe lângă cunoştinţele sale, este un mare antrenor, dar are şi calitatea de a fi un om rezistent, care îşi protejează jucătorii, ceea ce spune multe în favoarea lui Xavi", a afirmat Joan Laporta.Oficialul Barcei menţiona că Xavi s-a confruntat în acest sezon cu un număr mare de jucători accidentaţi.