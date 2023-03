UPDATE: FOTO-VIDEO – Ultimă oră: Xi Jinping a aterizat la Moscova: o mulțime de jurnaliști îl așteaptă la aeroport

China și Rusia sunt vecini buni și parteneri de încredere, a declarat președintele chinez Xi Jinping la sosirea sa, relatează presa rusă.

Știrea inițială: Președintele Chinei, Xi Jinping, a aterizat la Moscova în urmă cu puțin timp. El a fost întâmpinat la aeroport de un număr mare de jurnaliști ruși, după cum arată imaginile transmise de televiziunile rusești. De asemenea, autoritățile de la Moscova au pregătit pentru liderul de la Beijing covorul roșu. De notat este faptul că aceasta e prima vizită a lui Xi în plan extern după ce a fost reales.

Liderul de la Beijin este pe drum, precizează pe de altă parte TASS, care susține că avionul inițial e format doar din echipa lui Xi.

Vizita în Rusia va ține până miercuri. Potrivit analiștilor, președintele rus Vladimir Putin se așteaptă ca președintele chinez Xi Jinping să își arate solidaritatea împotriva hegemoniei occidentale în urma discuțiilor care vor avea loc la Moscova, relatează Mediafax.

De asemenea, specialiștii cred că Xi va prezenta China ca un pacificator global care intenționează să medieze un sfârșit al războiului din Ucraina.

Xi va fi primul lider mondial care îi va strânge mâna lui Putin de când Curtea Penală Internațională (CPI) a emis vineri un mandat de arestare pe numele liderului rus în legătură cu deportarea copiilor ucraineni în Rusia de la începutul războiului. Moscova respinge acuzația.

